No se permitirá extorsión al transporte público en CDMX: Sheinbaum

La mandataria capitalina comentó que se han detectado algunos y también hay varias detenciones relacionadas con esto.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el fenómeno de la extorsión al transporte público no se permitirá en la capital del país, por lo que ya hay coordinación con las autoridades del Estado de México.

"Hoy lo vimos en el Gabinete, se está trabajo tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Seguridad Pública de allá (Estado de México), como Procuraduría y Fiscalía; y también las secretarías de Movilidad, para ver este tema que se ha presentado en el Estado de México, pero no se había presentado en la ciudad, pero lo tenemos que combatir y erradicar", comentó.

Comentó que se están haciendo las investigaciones por parte de la Procuraduría, pero se está trabajando para erradicar este tema de la extorsión en el transporte público. Pues aunque en este caso era transporte del Estado de México, se colabora para que se evite que llegue a la ciudad.

Comentó que no ha hablado personalmente con el gobernador pero los secretarios están en contacto.

Sobre el tema de extorsión en la capital del país, la mandataria capitalina comentó que se han detectado algunos y también hay varias detenciones relacionadas con esto, por lo se está trabajando en la Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad.

