No pueden ser delincuentes quienes regalen un dulce: Concanaco

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- Las prohibiciones que se hicieron en Oaxaca para evitar que los niños reciban o compren alimentos o bebidas con alto contenido calórico, pueden extenderse a todo el país, con lo que se pretende volver delincuentes a quienes lleguen a regalarlos, dijo el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos.



El problema es que esto afecta a la economía, al comercio, a la agricultura, sector pecuario, a la industria, es decir a toda la cadena de valor desde las fábricas hasta las tiendas donde se comercializan.

La legislación que aprobó el Congreso de Oaxaca afectará a 70 mil establecimientos que venden este tipo de productos, los cuales representan el 50% del total de los artículos que comercializan esos negocios.



López Campos expuso que las leyes que se elaboraron en Oaxaca posiblemente serán replicadas en otros estados, lo que creará una afectación adicional a la crisis sanitaria con el problema de que esas prohibiciones no resolverán el problema, sino se educa a la población.



"La ley (en Oaxaca) no permite la venta, ni el regalo ni distribución de estos artículos, entonces qué pasará con un padre de familia que tiene una fiesta en su casa y tiene bebidas embotelladas para los asistentes o alimentos preenvasados"



Explicó que en México hace falta una política integral en la que no se controlen los alimentos con prohibiciones, sino que se requiere educar a la población para que conozcan cómo tener una alimentación adecuada, cómo realizar una activación física, así como buenos hábitos para mantener la salud y evitar la hipertensión, obesidad y diabetes.

López Campos comentó "no podemos volver delincuentes a quienes entreguen un dulce... ni fiscalizar las fiestas", lo que necesitamos es una política integral, no prohibiciones.

Agregó que el gobierno federal ya emitió la ley de etiquetado por la que a partir del primero de octubre los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasadas deben tener sellos en forma de octágonos alertando sobre alto contenido calórico, grasas, grasas trans y sodio, entre otros.