"No pedimos renuncia de AMLO; le ganaremos con votos en el 21"

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que en el blanquiazul no le apuestan a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador renuncie, ni le apuestan a la revocación del mandato, sino uno de los objetivos principales de este instituto político es ganar una mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021 y ser un contrapeso del gobierno Federal para reconducir al país.

"Nosotros no apostamos a adelantar la revocación de mandato, ya lo dijimos, nosotros apostamos a que el Presidente se ponga trabajar a que se concentre y a lograr el equilibrio y el contrapeso que hoy no tenemos en la Cámara de Diputados en el 2021. Nuestra apuesta es a lograr una nueva mayoría opositora te permita reconducir la política económica, la política social y la política de seguridad, desde el poder legislativo como contrapeso, como la instancia que aprueba la ejecución de gasto se pueda reconducir la política en México", aseguró Marko Cortés.

En conferencia conjunta con sus coordinadores parlamentarios, el diputado, Juan Carlos Romero Hicks y el senador, Mauricio Kuri, Marko Cortés dijo que festejan que la sociedad civil se manifieste por las malas decisiones del gobierno de López Obrador, pero la lucha del blanquiazul es pacífica y su defensa será con votos en las urnas en el 2021.

"Nosotros festejamos que la sociedad civil se manifieste por las malas decisiones de este gobierno y en acción Nacional lo que buscamos es a que el ajuste, el equilibrio, el contrapeso se dé en el 2021 cuando millones de mexicanos vayan a votar por ese equilibrio en la Cámara de Diputados. Nuestra lucha es pacífica y nuestra defensa será con votos en las urnas.

"Nosotros no pedimos la renuncia del presidente de la República, nosotros lo que pedimos es que se ponga a trabajar, que se concentre ti que te resultados", afirmó el panista michoacano.

Acusó que el presidente, López Obrador está en su burbuja sin escuchar la realidad y el sentir de los mexicanos que demandan salud y que demandan trabajo.

--Aumento a impuestos

Acción Nacional rechazó la posibilidad de aumentar un peso de impuestos a los cigarrillos y a la comida chatarra como lo propuso el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En este sentido Marko Cortés explicó que no es con aumento de impuestos que solamente generarán concentración, lo que se requiere es apoyar a los sectores productivos.

"El gobierno de morena se comprometió a no incrementar impuestos y ya está incrementado impuestos en plataformas digitales de diversos servicios, nosotros no aceptamos el incremento de impuestos lo que se requiere que hoy es apoyar al sector productivo porque se van a caer los impuestos precisamente porque no hay productividad, se cae en el caso sobre la renta, la recaudación del IVA porque no se está generando actividad económica", explicó Marko Cortés.

MÁS SOBRE Nacional