No me quiero quedar sin comer, dice maestra

Se le mencionó al presidente.

VILLAHERMOSA, Tab., diciembre 13.- A su llegada al aeropuerto de Villahermosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por algunos habitantes del estado con peticiones especiales, como la entrega de más recursos y ayuda para situaciones personales.

López Obrador declaró que Tabasco "estaba en un estado lamentable, en lo económico", y que "ahora le va a ir mejor". También afirmó que, desde su gobierno, seguirán trabajando por el bienestar de todos los mexicanos.

Una mujer que dijo ser maestra se acercó a pedirle que los recursos para el magisterio no dejen de llegar a las zonas rurales del Estado. "Me mandó con Héctor Garza, ¿se acuerda? Él dice que van a llegar los recursos, pero yo no me quiero quedar sin comer", dijo al mandatario.

El presidente encomendó a la docente con una persona de su equipo de ayudantía, y le pidió que personalmente se encargara de que la mujer hable con Héctor Garza González, titular de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Al Presidente también lo esperaron los gobernadores de Tabasco, Augusto López Hernández y Rutilio Escandón, de Chiapas; acompañados de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores; para trasladarse a la zona ejidal "La Ventana", en Amatán, Chiapas, donde presidirá una asamblea del programa Sembrando Vida.