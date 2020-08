No hay nada que temer, tenemos finanzas públicas sanas: AMLO

Al señalar que hay finanzas públicas sanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró a los mexicanos que no hay nada que temer por la crisis económica mundial generada por el Covid-19 debido a que, señaló, no habrá inflación, no se contemplan despidos, no habrá reducción de salarios, y no faltarán los alimentos.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que además su gobierno ampliará los montos destinados para los sectores pobres en programas de bienestar.



"Hay finanzas públicas sanas, no hay anda que temer, tenemos para lo fundamental, no va haber despido de trabajadores, no se va reducir en términos reales al salario, no van a faltar los alimentos básicos, no va haber inflación, no se reducen -al contrario- se amplían los montos destinados para pobres en programas de bienestar, no se detiene ninguna de estas obras prioritarias, se cuenta ya con presupuesto, y vamos saliendo", dijo.



El mandatario aseguró que fundamentará estos aspectos mañana martes que presente su Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional.