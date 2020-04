"No es tiempo de actuar con ocurrencias ni pensar en grilla política"

El sector privado siente frustración por la falta de respuesta del gobierno federal a la crisis, sin embargo busca un acuerdo nacional y desarrolló 70 propuestas para enfrentar la situación actual, sin meterse en política ni moverse por ocurrencias, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín.

De lo que se trata es de que las personas tengan empleo en la etapa de recuperación, por ello se diseñan acciones por estado para una recuperación rápido, por eso se tienen fórmulas concretas para apoyar a las empresas, la banca ofrece diferimientos de pago; las inmobiliarias hacen descuentos en los pagos de rentas; hay 70 iniciativas formalizadas, comentó durante una videoconferencia.

"El faltante todavía es que el gobierno federal entienda esa desesperación de las empresas, de todos los mexicanos y empresarios que estamos unidos tratando de encontrar una solución, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados no podemos quedarnos diciendo que no se hace nada porque el gobierno federal no apoya a pymes o mipymes", explicó.

En la video reunión en la que participaron más de 4 mil 500 empresarios de todo el país, entre ellos los líderes de la máxima cúpula empresarial, Salazar Lomelín dijo que necesitan reaccionar ante la inacción de la autoridad, pero se necesita que haya unidad del sector privado, y los líderes de los 12 organismos del sector privado seguirán con el mandato de seguir al frente de las diversas asociaciones, confederaciones y cámaras.

En respuesta a la "gran cantidad" de preguntas y críticas que recibió durante la videollamada de la frustración, desesperación que hay por la crisis actual; sobre el hecho de que empresarios de Jalisco decidieron representarse por su cuenta; sobre las peticiones de elevar el tono contra el gobierno dijo:

"Estamos preocupadísimos del encono que ha tomado la sociedad...No queremos meternos en una situación política, no queremos meternos en una caja de resonancia de ninguna frustración política de nadie ni de nada", afirmó.