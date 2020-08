"No es ético usar una vacuna que no ha cumplido todas las pruebas": López-Gatell ante vacuna rusa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, garantizó el día de ayer que no resulta ético hacer uso de una vacuna para combatir el Coronavirus que no haya terminado de forma satisfactoria la totalidad de sus estudios requeridos.

"Nos ha sorprendido, como le sorprendió a la Organización Mundial de la Salud, conocer de la vacuna rusa cuando, hasta donde llegaba la información pública mundial, no habían llegado hasta la Fase 3", expresó Gatell.

"Definitivamente, y esto lo quisiera dejar muy claro, no se puede empezar a utilizar una vacuna que no haya terminado satisfactoriamente los estudios de Fase 3. No se puede. No se debe por razones éticas de bioseguridad. (...) Dudo mucho que antes del 2020 esté lista una vacuna", agregó.

Vladimir Putin, presidente de Rusia, expuso ese día que Rusia registró su primera vacuna contra Coronavirus, describiéndola como total protección efectiva contra el mortal virus, y confesó que una de sus propias hijas ya la había probado.

"Hasta donde sé, esta mañana se registró la primera vacuna contra la nueva infección por coronavirus en el mundo", señaló ayer mediante una reunión del Gobierno.