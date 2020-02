No entiendo cómo Luis Miguel dejó a Aracely Arámbula: Verdaguer

Este tema salió a raíz de que el intérprete comentó hace unos días que estaba muy enojado con Luis Miguel por el trato que le da a sus hijos.

CIUDAD DE MÉXICO.- No es fácil ser padre y mucho menos cuando el trabajo se interpone con la convivencia de los hijos, originando con ello reproches y en el peor de los casos desintegración familiar y el cantante Diego Verdaguer comentó que tampoco se ha librado de este tipo de problemas.

"Mi hija Ana Victoria me reprochó que teníamos un concierto y justo ella había elegido casarse ese día y yo le dije: 'pero mi amor, justo elegiste un día que ya estamos...bueno pa' entonces que es más importante el trabajo o yo...', bueno finalmente hubo ahí un poquito de bronca, pero bueno eso se resolvió, ella cambió la fecha y está feliz ahora con su marido", dijo el cantante a los medios de comunicación.

Este tema salió a raíz de que el intérprete de éxitos como, "Volveré", "Tonta"; "La ladrona", "Voy a conquistarte", entre otros, comentó hace unos días que estaba muy enojado con Luis Miguel por el trato que le da a sus hijos.

"Yo lo admiro muchísimo de toda la vida, lo conozco desde niño, compartí con él varias veces de mi vida y le tengo un afecto, un cariño muy grande en mi vida, creo que es un artista extraordinario, único, él más grande de América Latina definitivamente, pero si yo tuviera un padre como Luis Miguel y fuera niño y no lo pudiera ver, definitivamente me sentiría muy triste, muy mal, por eso dije que no estoy de acuerdo, pero eso es un punto de vista", explicó.

El esposo de Amanda Miguel, siempre ha dejado en claro que lo más importante para él es la familia y su mundo lo constituye su esposa y sus hijas, y la carga de trabajo nunca ha sido un motivo para alejarse de ellas.

"Es difícil ser un padre presente, pero tengo la dicha de tener dos hijas y tengo la dicha de que me amen y que siempre estén pendientes de mí, igual que mi mujer que siempre está pendiente de mí y eso se trabaja", comentó.

Y como comprende lo difícil que resulta ser padre y trabajar al mismo tiempo, es una de las razones por las que admira a las madres solteras, "las mujeres son maravillosas como madres independientes, de verdad que las aprecio muchísimo, admiro también como madre independiente a Ana Bárbara, que ha hecho un gran trabajo con sus hijos, en fin las mujeres son divinas, han sido una gran inspiración en mi vida, lo son y siempre las amaré y las respetaré y espero que siempre hagan lo mismo conmigo".

"Aracely es muy linda ella, hermosa mujer y no entiendo cómo la dejó Luis Miguel, (risas) la verdad que no la entiendo", exclamó.

En otro tema, la Lotería Nacional lanzó un billete conmemorando a Diego Verdaguer por su trayectoria, un acto que emocionó mucho al cantante y agradeció por todo el apoyo que le ha ofrecido México.

"Estoy muy emocionado, además la estructura de la Lotería Nacional, es una Institución muy noble, son cosas muy bonitas, mira este año se cumplen 50 años desde que llegué a México por primera vez y llegar a un país en donde recibí tanto, de tanta gente, de tantas generaciones, es algo que llevo en el alma", compartió.

También señaló que cada quien tiene que labrar su propia suerte, pero si él se ganara el premio mayor, definitivamente lo donaría a su fundación, que se dedica a la protección de los derechos humanos en favor de los niños.

"Para mí la suerte es como una aguja en un pajar, lo demás es trabajo y dedicación y visión, hay que estar alerta siempre, porque la suerte es la magia de la vida, hay que saber encontrar esa magia y aprovecharla, aprovechar esas oportunidades, sin ser oportunista".

El intérprete celebrará en grande el próximo 25 de abril su cumpleaños y se presentará en la explanada del Zócalo Ciudad de México junto a varios invitados.