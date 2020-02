No debe haber alarma por coronavirus, dice AMLO

Aseguró que su administración le está seguimiento todos los días

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no debe haber alarma por el coronavirus, pues aún no hay ningún caso registrado en el país e incluso señaló que "se piensa que no es tan dañino".

Cuestionado por la alerta mundial que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el coronavirus, López Obrador aseguró que su administración le está seguimiento todos los días y se están brindando informes a las 9 de la noche.

"No debe haber alarma, se piensa que no es tan dañino, tan fatal este virus", comentó el titular del Ejecutivo Federal en su conferencia matutina.

El presidente agregó que el coronavirus ha provocado reacciones en el valor de las monedas del mundo respecto al dólar, sin embargo, presumió que en el caso del peso mexicano no ha sufrido una gran afectación.

El día de ayer la OMS emitió una alerta mundial por este virus que ha dejado, al menos, un total de 170 muertos en el mundo, además de 7 mil 700 casos confirmados.

Los contagios se han dado en China, Estados Unidos, Alemania, Vietnam, Francia, Canadá, entre otros.