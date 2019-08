Niños que apoyó del Toro ganan 8 medallas en olimpiada de matemáticas

El equipo mexicano que participó en la International Mathematics Competition 2019.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 5 (EL UNIVERSAL).- El equipo mexicano que participó en la International Mathematics Competition 2019, celebrada en Sudáfrica, conquistó medallas de oro, plata y bronce en una de las competiciones más importantes del mundo.

Los jóvenes que viajaron con el apoyo del cineasta Guillermo del Toro respondieron con éxito y triunfos. El pasado 24 de mayo, el cineasta se ofreció ayudar a estos estudiantes después de que tuvieran dificultades para financiar sus viáticos de la competición, debido a que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) demoró y no entregó los recursos suficientes.

"¡Gracias @RealGDT! No queremos pensar qué hubiera pasado sin tu apoyo, pero aquí están los resultados", escribió la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), en su cuenta de Twitter.

En la prueba individual, el equipo nacional ganó una medalla de oro, dos de plata y tres de bronce, así como dos menciones honoríficas. Mientras que en la prueba por equipos obtuvieron un oro y un bronce.

De acuerdo con la OMM, esta es la mejor participación mexicana en esta competencia. "No queremos trabajar en la incertidumbre presupuestal. Trabajamos mucho y trabajamos bien; lo seguimos demostrando con los resultados. Estos son los frutos de años de trabajo. Merecemos que volteen a ver lo que hacemos y nos den las condiciones para poder seguir haciéndolo", señaló la OMM, respecto a los ajustes de financiamiento por parte de Conacyt a asociaciones científicas.

