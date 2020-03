"Nadie nos va a dar lo de nuestras ventas"

El deportivo Francisco Zarco, ubicado en la primera sección de San Juan de Aragón en la alcaldía de Gustavo A. Madero, amaneció cerrado tras las decisión de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de cerrar esos espacios, deportivos, así como cines y museos por el coronavirus o Covid-19.

Don Raúl tiene un pequeño puesto de artículos deportivos en ese deportivo, en el que hay cerca de 15 locales. Ese espacio tiene una pista para corredores y algunas canchas de futbol y basquetbol, así como el espacio del Pueblo de San Juan de Aragón, en donde predomina el beisbol.

El deportivo no tiene gran actividad entre semana, pero los fines de semana hay partidos que le permiten a don Raúl y su familia obtener algunos ingresos.

El cierre del deportivo hasta el 16 de abril, "me afecta mucho en mi economía. Vivimos al día y desafortunadamente. La actividad en el deportivo entre semana no es tan alta, los fines de semana es cuándo hay más actividad y por lo tanto más venta, entonces al cerrar nos afecta por que dejamos de percibir ese ingreso, nadie nos va a dar lo que con nuestras ventas percibimos. Sólo los fines hay actividad y ahora ni esos días habrá actividad económica", lamenta don Raúl.

Para el comerciante, la decisión del cierre del deportivo Francisco Zarco "es una mala decisión, ya que ahí no hay multitudes. Son pocas personas las que asisten entre semana, la mayoría de la tercera edad, que van a caminar y no tienen contacto físico con otras personas. Entonces creo que la decisión de cerrarlo es mala".

En su puesto trabajan él, sus hijos y su esposa, a quienes también les afecta el cierre del deportivo. Además de esos espacios, las iglesias, los salones de fiestas, zoológicos, gimnasios y bares estarán cerrados. Los mercados, supermercados y plazas comerciales estarán abiertos.

Para don Raúl no sólo los locatarios se verán afectados. "Con el cierre de este deportivo se perjudica tanto a los usuarios como a los locatarios, no hay espacios para que las personas hagan ejercicio y a los locatarios no cierran nuestros negocios, afectando nuestra economía", lamenta.

Hasta el momento no hay una cifra sobre las pérdidas económicas que el cierre de dichos espacios, públicos y privados, tendrá por el coronavirus o Covid-19. Sin embargo, estas semanas serán difíciles para los pequeños comerciantes, pues además vendrán las vacaciones de Semana Santa.

