Nadando y con video, remeros se burlan de joven muerto en Xochimilco

Nadan en los canales de la alcaldía Xochimilco

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10.- A través de redes sociales circula un video en donde se observa que un grupo de jóvenes, presuntamente remeros, nadan en los canales de la alcaldía Xochimilco y de paso se burlan de la muerte de un joven que murió ahogado tras caer de una trajinera.



En las imágenes se observa cómo los hombres, algunos de ellos con chalecos salvavidas, nadan, se lanzan clavados, y caminan de trajinera a trajinera. "En Xochimilco todos flotan, menos tú", dicen.



"Aquí nada más se ahogan los pendejos", se escucha en el video.



Mientras sus acompañantes continúan en el agua, la persona que graba asegura que en los canales no hay plantas, ni fango, en referencia a la muerte del joven originario de Puebla.



"La gente que se ponga chingona, si no sabe nadar que no se pare de su puta trajinera, para que no suceda lo qué pasó, maldito muerto", se escucha en el material.

"Nada más se ahogan los pendejos aquí en @XochimilcoAl y no hay ramas como dice la gente ignorante y pendeja... la gente que se ponga chingona y si no sabe nadar no se pare de su puta trajinera pa´ni puta madre madre...Todos flotan, menos Chema flotó", dicen remeros en #Video?????? pic.twitter.com/52gncCZmTI — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) September 10, 2019



--ANUNCIAN MEDIDAS

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, compartió la nueva reglamentación que acordó la alcaldía de Xochimilco y la Secretaría de Gobierno que se aplicará a partir del 1 de octubre para prestadores de servicios y usuarios de trajineras.



Lo anterior consiste en regular a los establecimientos al interior del canal y alrededor de los embarcaderos; así como el consumo de alcohol.



También exigir a los prestadores de servicios dotar de chalecos salvavidas a los usuarios de las trajineras.

Tras el deceso del joven, el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta Ruiz, informó que sólo se permitiría el acceso a las trajineras con una botella de vino de un litro por trajinera, así como tres cervezas de 250 mililitros por persona.



El alcalde explicó que se trata de una estrategia para crear conciencia en los jóvenes sobre el consumo responsable de alcohol, así como reforzar las medidas de seguridad en las trajineras.



--HALLAN CUERPO DE JOVEN AHOGADO

La mañana del 2 de septiembre autoridades de Protección civil confirmaron el hallazgo del cuerpo de un joven que cayó el domingo de una trajinera al intentar cambiar de embarcación.



Por estos hechos, la Procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo tras conocerse la caída de un hombre a los canales de Xochimilco.



En un video que circula en redes sociales, se observa que el joven cae al agua y no sale, a pesar de que trabajadores y amigos intentaron buscarlo.