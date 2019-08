Muñoz Ledo llama a FGR a actuar ante casos de corrupción

Quizá quienes incurrieron en corruptelas del pasado cambiaron conducta, o decidieron "cambiar de piel", pero no debe permitirse el "reino de la impunidad".

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 26 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a actuar frente a casos de corrupción pues, dijo, "no he visto que se castigue por denuncia a la Fiscalía todavía a ningún funcionario".



Quizá quienes incurrieron en corruptelas del pasado cambiaron conducta, o decidieron "cambiar de piel", pero no debe permitirse el "reino de la impunidad", sostuvo.



Durante la firma de un convenio con la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, Muñoz Ledo lanzó un exhorto a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción dependiente de la FGR.



Este, dijo, "es un llamado a quien resulte responsable, no he visto que se castigue por denuncia a la Fiscalía todavía a ningún funcionario. Es probable que hayan decidido quienes han cometido corruptelas anteriores, que hayan decidido cambiar de conducta o cambiar de piel".

"Yo insto a las autoridades a que combatan los delitos y las faltas y que no permitan el reino de la impunidad", esto porque "mientras no haya castigo no habrá corrección a fondo de conductas y esto tendrá que hacerse en un corto plazo para que perdure".

Y "si no hay castigo el crimen queda a salvo".



En el evento Muñoz Ledo afirmó que la Cámara de Diputados ha recibido "dos o tres denuncias" por moches en la asignación de presupuesto las que se han recibido y garantizó que se investigará hasta el final.



"Puedo asegurar hoy que se acabaron los moches, en esta Cámara se acabaron los moches, hay dos o tres denuncias, la última de una diputada respecto de la presidencia de la Comisión de Cultura, que ya giré instrucciones muy claras que se investigue y que lleguemos al final", dijo.