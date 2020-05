"Municipios de esperanza" son principalmente rurales y aislados

Este martes el gobierno federal anunció que un grupo de 269 municipios dispersos en 15 estados serían los primeros en reactivar actividades, pues estos llamados "municipios de esperanza" no cuentan con contagios en su territorio ni en los aledaños. Sin embargo, además de la posible reanudación el próximo lunes 18 de mayo poco más se sabe sobre ellos. La única fuente disponible para conocer el estatus en que se encuentra cada municipio del país ante la pandemia de Covid-19 es el Mapa Municipal desarrollado por el Conacyt; sin embargo, para calificar como "municipio de la esperanza" se requiere que no tengan casos de contagio por coronavirus ni vecindad con otros municipios donde haya contagio.

De acuerdo con la presentación hecha por la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, a partir del 18 de mayo se reabrirá la actividad escolar en estos municipios, el espacio público y laboral.

"Estos municipios que no tienen contagio van a arrancar sus actividades y los vamos a estar monitoreando y acompañando además con jornadas de salud para mantener su condición de municipios sin contagio", aseguró. Sin embargo, su reapertura dependerá de lo que decidan las autoridades estatales y locales, algunas de las cuales ya empezaron a descartar una apertura inminente, sobre todo en lo que se refiere a la reanudación de clases.

El propio presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que "si hay una autoridad municipal, estatal que, de acuerdo con las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia. No vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación".

Una primera revisión realizada por corresponsales de EL UNIVERSAL arroja que los "municipios de la esperanza" se encuentran, en su mayoría, en zonas rurales aisladas y tienen un bajo índice de población. En algunos casos su confinamiento es tal que la pandemia no ha cambiado su modo de vida.

En Oaxaca se localizan 203 de estos municipios, en su mayoría de Usos y Costumbres en comunidades indígenas, algunas de las cuales han colocado cercos sanitarios para impedir la entrada a cualquier persona ajena a la localidad, medida que no necesariamente levantarán en breve.

En Sonora son 21 municipios los que entran en esta categoría. Todos ubicados en la zona de la sierra y de baja densidad poblacional. El vocero epidemiólogo, Gerardo Álvarez, indicó que será el Consejo Estatal de Salud el que determine las fechas, medidas y la forma en que se regresará a las actividades de acuerdo con las propias condiciones de cada localidad, pues también se tiene que revisar la exposición y contagios con el vecino estado de Chihuahua.

En Jalisco son 12 municipios los que aplican para la categoría. Sin embargo, el gobierno del estado insiste en que la reactivación en la entidad se hará por sectores económicos y no por territorio. En Tamaulipas son ocho los municipios que reúnen estas características: Mainero, Villagrán, Burgos, Nuevo Morelos, Ciudad Mier, San Nicolás, Cruillas y Miquihuana. Están enclavados en zonas rurales, con poca movilidad y muy baja población. En San Nicolás, por ejemplo, se cuentan sólo mil habitantes.

A nivel estatal se ha determinado que aún no retornen a las actividades. "No abriríamos en este caso, lo vamos a hacer de una manera gradual actuando con mucha responsabilidad", aseguró en este caso el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Morelos, Yucatán, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz y Chiapas tienen también "municipios de la esperanza" con características similares.