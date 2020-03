Mujer somete con defensa personal a su acosador en Monterrey

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una madre de familia sometió físicamente a un sujeto identificado como Salvador Florencio "N", de 28 años de edad

MONTERREY.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, una madre de familia sometió físicamente a un sujeto identificado como Salvador Florencio "N", de 28 años de edad, quien la manoseó además que intentó robarle un celular cuando ella esperaba la salida de uno de sus hijos de la escuela primaria.



La afectada, de 33 años de edad, comentó a la policía que el incidente ocurrió el jueves por la tarde al exterior de la escuela primaria "Amado Nervo", que se localiza por avenida San Bernabé, en la colonia Morelos, al norponiente de la ciudad.



La afectada contó que mientras observaba al interior de la escuela tras haber solicitado que se le diera la salida a sus hijos, un sujeto se acercó y le apretó el glúteo izquierdo.



Al voltear a ver quién había sido, el tipo vio que traía un celular marca Apple Iphone XS y se lo quiso arrebatar, pero tras forcejear y ante los gritos de la mujer, el agresor se alejó corriendo, pero la madre que ha tomado clases de defensa personal lo sujetó de una mochila que cargaba en la espalda y lo derribó.



Mientras lo tenía sometido bocabajo, le puso una mano en la espalda y la otra a la altura del cuello, esperó a que llegara la policía para entregarlo.



La mujer admitió que puso en riesgo su seguridad, pues desconocía si el sujeto portaba algún arma, pero le ganó el coraje y no quiso que el agresor se burlara de ella, pensando que en su lugar pudo estar una niña o incluso uno de sus hijos.



La madre de familia compartió en su perfil de redes sociales un video donde confronta a su agresor cuando lo tenía derribado en el suelo, mientras relataba: "me agarró el trasero y aparte de eso quiso quitarme el celular".

El tipo le dice que "no sea mentirosa"; admite que sí la manoseó, pero que no le quiso robar el aparato inalámbrico.

La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que según el reporte que presentaron elementos de Fuerza Civil, el jueves como a las 15:18 horas, cuando circulaban por calles de la colonia Morelos, recibieron instrucciones de la central de radio para que acudieran en auxilio a una mujer que tenía retenido a un sujeto que le había realizado tocamientos e intentó robarle su celular.

Al arribar al sitio tras recibir una llamada que hizo personal de la escuela al número de emergencia 911, expusieron los uniformados, observaron a un grupo de personas y a una mujer sosteniendo a un hombre de aproximadamente 28 años de edad, 1.65 metros de altura y complexión mediana.

Después de la detención, los efectivos de Fuerza Civil trasladaron a Salvador Florencio "N" al Centro de Denuncia Virtual para ponerlo a disposición de las autoridades para el inicio del proceso legal.