Mujer con discapacidad auditiva da a luz en hospital del IMSS

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 19 (EL UNIVERSAL).- Ser sorda no fue impedimento para que Fabiola Jiménez diera a luz a una bebé de tres kilos, para comunicarse durante el parto, estuvo acompañada de su suegra, quien sirvió para comunicar a los médicos las necesidades de la madre, esto fue posible en una Sala de Atención Amigable del Hospital General de Zona (HGZ) 2A Troncoso, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estás salas permiten a las pacientes estar acompañadas por algún familiar en todo momento, además se les enseñan ejercicios de respiración que les disminuya el dolor durante el trabajo de parto, y se les empodera en el sentido de ser libres y tener el derecho en su vida reproductiva y a ser madres.

El 7 de agosto, Fabiola ingresó al hospital, su suegra, Carmen Hernández permaneció con ella en todo momento y ayudó a los médicos a interpretar los síntomas de su familiar.

Erick Gómez Ozuna, jefe del servicio de ginecología y obstetricia de este hospital comentó que Fabiola tuvo un embarazo de alto riesgo; pero con los cuidados necesarios y la vigilancia médica continua, a las 17 horas dio a luz a un bebé de manera natural y sin anestesia.

"Con ayuda de su suegra, Fabiola expresó que antes de iniciar la labor de parto sintió miedo porque no sabía cómo iba a ser ese proceso, sin embargo, el estar tranquila, atendida y acompañada en la sala de Sala de Atención Amigable por doña Carmen e Itan Morales, su esposo, sintió que todo saldría bien", resaltó el médico.

Itan, de 26 años, quien es sordomudo desde su nacimiento, contó que tener a su hija en los brazos lo hace sentir muy dichoso y feliz, "yo me encargo de lavar, planchar, bañar y atender en lo que más pueda a mi bebé". Ambos agradecen a los médicos y enfermeras del Seguro Social por el trato que les dieron desde su ingreso, por el apoyo que recibieron en todo momento, pero sobre todo, por no discriminarlos.

Gómez Ozuna, explicó que la discapacidad de Fabiola se debe a la meningitis –inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro- que padeció a los 4 años de edad, enfermedad que le provocó la pérdida del oído, restricción del habla y baja visión.

"La discapacidad que padece esta joven pareja sirvió como puente de unión para la capacitación que recibió Fabiola de cómo amamantar al bebé, se reforzó el momento del alumbramiento y se fomentó el apego entre madre e hija", resaltó.

El especialista en ginecobstetricia precisó que la recién nacida se someterá a diversos estudios para descartar algún problema auditivo debido a la herencia de Itan, su padre.

