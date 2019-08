"Muchos no entienden la austeridad de AMLO", dice Mario Delgado

Coordinador de la bancada de Morena.

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que mucha gente no entiende la austeridad que está emprendiendo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, pero se trata de poner recursos en lo que verdaderamente importa que es en beneficio de la población, a través de los programas sociales.

"Mucha gente no entiende la austeridad, pero se trata de poner recursos en lo que verdaderamente importa, en el beneficio a la población, a través de los programas sociales y dedicar cada vez más recursos a infraestructura que aumenten el potencial económico de nuestro país, por eso también tan importante es la agenda en el combate a la corrupción", aseguró Mario Delgado.

Al hacer uso de la voz al acudir al primer informe de la labores de la senadora, Malú Micher de Morena, Mario Delgado reiteró que una de las cosas que más le duelen al país y al Presidente de la República, y es el cambio de modelo económico para sacar a México de la pobreza y del estancamiento económico.

"Una de las cosas que más le duelen al país, también el presidente de la República ha decidido enfrentar los graves problemas nacionales de frente y de raíz, el cambio de modelo económico para sacar a nuestro país de la pobreza, para sacarlo del estancamiento económico y ha empezado con el compromiso de ya no cargarle más a la población, sino que ahora el cinturón se lo ajuste el gobierno y ya no la gente, por eso la austeridad", agregó.

MÁS SOBRE Nacional