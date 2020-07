Mitos y prejuicios limitan uso de anticonceptivos en mexicanas y aumentan embarazos no planificados

Los métodos anticonceptivos modernos están rodeados de mitos que deben ser aclarados para fortalecer su uso y un adecuado control de la fertilidad.

Ciudad de México, 30 de julio de 2020.- De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 222 millones de mujeres que desean posponer o evitar un embarazo no utilizan ningún método anticonceptivo[i], incrementando hasta 85% la probabilidad de quedar embarazada en un año.

Entre los motivos para no utilizar métodos anticonceptivos se encuentran la dificultad para acceder a éstos, la oposición a su uso por razones culturales o religiosas, y en gran parte por mitos y prejuicios que existen alrededor de los métodos anticonceptivos modernos, generando miedo y desinformación entre las mujeres de todas las edades y estratos sociales.

Uno de los mitos más recurrentes es la relación de los métodos anticonceptivos con el cáncer, expresó la Dra. Mercedes Álvarez, gerente médico de Innovative Women´s Health Care de Bayer de México; quien agregó que "los métodos anticonceptivos modernos han evolucionado y minimizado sus efectos adversos y posibles riesgos. Ningún método anticonceptivo hormonal en sí mismo, aumenta el riesgo de padecer cáncer. Incluso algunos anticonceptivos se consideran un factor protector de cáncer de endometrio, ovario y colón".

Para empoderar a las mujeres y contribuir a eliminar los mitos que impiden su desarrollo, salud y bienestar integral, Bayer de México en alianza con la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer A.C. unen esfuerzos en la campaña denominada "Mes Rosa", en la cual el área terapéutica de Innovative Women´s Health Care de Bayer colaborará con $1.5 millones de pesos para la implementación de programas de educación, prevención y apoyo en la lucha contra el cáncer.

En conferencia de prensa, Mayra Galindo, Directora General de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer A.C., destacó la importancia de disminuir factores de riesgo y promover la identificación de diferentes tipos de cáncer en la población femenina, a través de programas de acciones como estudios de detección temprana, formación de promotoras comunitarias, apoyos complementarios a tratamientos, y ayuda a mujeres embarazadas que tienen algún tipo de cáncer, así como campañas informativas en redes sociales.

"Comprometidos con el bienestar y la salud femenina, estamos muy entusiasmados en poder colaborar en esta iniciativa junto con la AMLCC y ayudar a muchas mujeres que hoy se encuentran en una ardua lucha para vencer el cáncer", expresó Lara Olivas, gerente de marketing de Innovative Women´s Health Care de Bayer de México.

Para que una mujer use un método anticonceptivo libre de temores infundados, es necesario promover el acercamiento con su médico, quien brindará una adecuada consejería en salud sexual y reproductiva, aclarando todas sus dudas y reduciendo esos mitos que impactan en el uso y confianza de los métodos anticonceptivos, mencionó la Dra. Julie Salomón Kuri, gineco-obstetra del Hospital Angeles del Pedregal.

La esterilidad, el temor a las hormonas, el aumento de peso y lo efectos secundarios son algunas de las creencias que exponen las mujeres respecto a la utilización de los métodos anticonceptivos, por lo que las gineco-obstetras Julie Salomón Kuri y Mercedes Álvarez, expusieron los más frecuentes, para que cada mujer junto con su médico elija el método anticonceptivo más conveniente para su salud y estilo de vida.

1.- Mito: En la primera relación sexual no te puedes embarazar. Realidad: Desde el primer periodo toda mujer que mantenga relaciones sexuales con penetración vaginal puede quedar embarazada. Por ello es importante, usar un método anticonceptivo desde la primera relación sexual.

2.- Mito: Todos los anticonceptivos son ideales para cualquier mujer. Realidad: No todos los anticonceptivos hormonales son iguales, ni todos son para todas las mujeres, por ello es importante recibir la correcta consejería anticonceptiva de un médico especialista y así elegir el adecuado.

3.- Mito: Los anticonceptivos hormonales provocan aumento de peso. Realidad: Aunque algunas mujeres pueden tener variaciones mínimas en su peso, no está probado científicamente que los anticonceptivos puedan aumentar el peso. Incluso, algunos anticonceptivos ayudan a no retener líquidos.

4.- Mito: Si tomas pastillas anticonceptivas disminuye el deseo sexual. Realidad: Aunque se han reportado algunos casos, esto dependerá del tipo de compuesto de tu método. Sin embargo, muchas mujeres dicen tener aumento en la libido ya que tienen la certeza y tranquilidad de no quedar embarazadas.

5.- Mito: Los anticonceptivos causan infecciones y provocan más sangrado. Realidad: Lo anticonceptivos no potencializan tener infecciones, pero a excepción del condón (masculino o femenino), no protegen contra enfermedades de transmisión sexual. En cuanto al sangrado, la mayoría ayudan a regular el ciclo menstrual, disminuir la cantidad de volumen y, en algunos, casos puede desaparecer.

6.- Mito: Los anticonceptivos causan desajustes hormonales. Realidad: Puede ocurrir por un mal uso o abuso, por ello, siempre deben ir acompañados de una valoración médica previa.

7.-Mito: Existe una relación directa entre los anticonceptivos hormonales y cáncer. Realidad: No se ha establecido una relación directa entre el uso de anticonceptivos hormonales y el desarrollo de cáncer, esto obedece a factores de riesgo personales y hereditarios. Incluso algunos anticonceptivos orales pueden considerarse como un factor protector indirecto de cáncer de endometrio, cáncer de ovario y cáncer de colón. Por ello, es importante acudir con el especialista para elegir un método individualizado, de acuerdo con la condición de salud, hábitos y estilo de vida, así como factores de riesgo.

8.- Mito: Necesitas un periodo de descanso entre uno y otro anticonceptivo. Realidad: Los "descansos" no son necesarios ya que los anticonceptivos modernos tienen microdosis de hormonas que no se acumulan en el organismo. Por el contrario, suspender el anticonceptivo puede resultar en embarazo no planificado.

9.- Mito: En mujeres jóvenes, como las adolescentes, no se recomienda el uso de anticonceptivos, menos los de larga duración como el Sistema Intrauterino (SIU) o implante. Realidad: Las adolescentes son un grupo de alto riesgo para tener embarazos no planeados, en la actualidad los colegios internacionales de ginecología y los programas nacionales de salud recomiendan en este grupo de edad el uso de anticonceptivos de larga duración por su alta tasa de satisfacción y continuidad.

10.-Mito: Los métodos reversibles de acción prolongada causan infertilidad o dificultad para embarazarme al suspenderlo. Realidad: Los métodos anticonceptivos hormonales inhiben temporalmente la ovulación y con ello el embarazo. No se produce ningún efecto acumulativo de las hormonas en el organismo, al dejar de tomarlas, la mujer ovula normalmente y recupera su capacidad fértil.

Finalmente, las gineco-obstetras coincidieron en la seguridad, eficacia y conveniencia del uso de un anticonceptivo hormonal como método de planificación familiar, contribuyendo a que las mujeres tengan control sobre su vida sexual y reproductiva.