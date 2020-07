Miedo y ansiedad durante la contingencia

En esta etapa de la contingencia que nos esta tocando vivir, muchas veces no sabemos cómo reaccionar y es normal no saber cómo hacerlo

Ciudad de México. - Grupo Gayosso, la empresa líder en la prestación de servicios funerarios en México, comparte información de valor en su blog realizado por el grupo de especialistas en tanatología de su programa Tiempo y Vida. Ahora también lo hace con la realización de la Guía del Duelo que, a través de cápsulas informativas, se desarrollan los temas y aspectos más relevantes sobre la pérdida de un ser querido y que se replican en las diferentes plataformas digitales. En esta ocasión se aborda el miedo y la ansiedad durante la contingencia.

En esta etapa de la contingencia que nos esta tocando vivir, muchas veces no sabemos cómo reaccionar y es normal no saber cómo hacerlo. Sin embargo, no es recomendable quedarse así, porque si no hacemos algo podemos generar emociones o pensamientos "negativos" ¿Por qué negativos? Porque no estamos preparados ante estas situaciones y en ocasiones, cuando no sabemos cómo reaccionar ante las experiencias que nos van pasando, vamos experimentando la negatividad.

Ahora abordaremos dos de las emociones "negativas" que pueden aparecer durante la contingencia: El miedo y la ansiedad.

El que aparezcan en momentos de nuestra vida no es para preocuparnos, sino es para ocuparnos y tratar de arreglar la situación que lo provoca. Afrontar estas dos emociones de manera totalmente práctica y sencilla es fundamental para que les demos solución, ya que cuando las emociones aparecen hay que solucionarlas, de no hacerlo se pueden convertir en sentimientos, es decir sentirnos constantemente de esta forma "miedosos" o "ansiosos".

El miedo aparece cuando nosotros no sabemos que hacer ante lo desconocido, lo que está sucediendo y la mente nos pide una respuesta. Pero al ignorar la solución, se genera el miedo además de que muchas veces se vuelve un círculo vicioso que nunca acaba, llenandonos cada día de más inseguridades, deteriorando cada vez más nuestra calidad de vida.

Los miedos pueden ser reales e irreales, los cuales se tienen que aprender a detectar y distinguir, para ello es fundamental que se realice una profunda reflexión sobre ellos y cómo se presentan.

"Cuando nos preparamos mentalmente para afrontar lo desconocido, poco a poco los miedos podrán ir atenuandose, por esto es importante tratar de capacitarse de una manera más consciente", comentó Anahí Polo, coordinadora del programa de Tanatología en Grupo Gayosso, "No dejemos que, en esta contingencia, las emociones `negativas´ destruyan nuestras vidas, démosles el sentido que ellas tienen, que es el de advertirnos de algo, para poner las soluciones que se requieren ante las experiencias que se están viviendo".

Por otro lado, tenemos la Ansiedad, ¿Por qué viene la ansiedad? Sentirla de manera ocasional es algo normal en la vida de los seres humanos. De hecho podemos podemos verla como una energía extra que es negativa y desagradable, que se carga en nuestro ser ante una experiencia dolorosa o traumática.

La ansiedad se presenta cuando se esta pasando por una experiencia que no es agradable y empezamos a preocuparnos sin ocuparnos, sintiendo que la situación nos va oprimiendo y cansando hasta que nos va llevando al límite y empezamos a presentar conflictos mentales, emocionales y corporales. Por esto es importante también ante esta contingencia, analizar las situaciones que nos pueden generar preocupaciones y comenzar a ocuparnos de las soluciones que podemos poner ante cada escenario que se nos va presentando.

Por ello compartimos las siguientes recomendaciones:

Practicar la meditación : esta es una herramienta que permite reducir el estrés y la ansiedad ya que ayuda a aumentar el bienestar emocional. Hay una gran cantidad de técnicas diferentes, puedes encontrar una gran variedad en internet, solo debes de asegurarte cuando la practiques te genere paz, relajación y la sensación de descanso necesaria.

: esta es una herramienta que permite reducir el estrés y la ansiedad ya que ayuda a aumentar el bienestar emocional. Hay una gran cantidad de técnicas diferentes, puedes encontrar una gran variedad en internet, solo debes de asegurarte cuando la practiques te genere paz, relajación y la sensación de descanso necesaria. Escribir: se sugiere anotar en una hoja de papel una lista de los miedos que se están sintiendo para ir tomando conciencia de qué es lo que está generando conflicto y miedo. Una vez que se tenga todo más claro, se debe de tratar de estar consciente de que es lo que se está presentando en mi vida y cómo voy a ver ponerle solución para estar en paz.

se sugiere anotar en una hoja de papel una lista de los miedos que se están sintiendo para ir tomando conciencia de qué es lo que está generando conflicto y miedo. Una vez que se tenga todo más claro, se debe de tratar de estar consciente de que es lo que se está presentando en mi vida y cómo voy a ver ponerle solución para estar en paz. Practicar técnicas de respiración: nos ayudarán enormemente para poder enfocar y canalizar nuestra energía, disminuir la tensión y la ansiedad, además de que elimina toxinas, oxigena y mejora la circulación de la sangre.

Tiempo y Vida es un programa de Grupo Gayosso que inició en 2015 y que por medio de la Psico-Educación y la Tanatología preventiva, ofrece espacios gratuitos en donde se logren trabajar aspectos y procesos de duelo, desarrollando así herramientas internas que ayudarán a sobreponerse ante la pérdida de un ser querido y vivir en plenitud, ahora realizan también Cápsulas informativas en donde se transmiten episodios de la Guía del Duelo de Gayosso los miércoles a las 19:00 hrs, a través de varias plataformas: Facebook, YouTube, Instagram y Spotify.