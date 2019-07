México reclamará bienes de "El Chapo", dice AMLO

Y se le cuestionó: ¿ahora sí van a reclamar (esos recursos de la confiscación)? -"Claro que sí", respondió.

CIUDAD DE MÉXICO, julio 18 (EL UNIVERSAL).- El gobierno de México reclamará los bienes que puedan confiscarse a Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", ya que legalmente le corresponden al país.

Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa mañanera, luego de que la Corte de Estados Unidos condenó a cadena perpetua al narcotraficante y también a pagar 12 mil 600 millones de dólares.

Ante esto, el presidente dijo que está de acuerdo con el abogado de "El Chapo" sobre que todo lo que se confisque debe ser para México por ley y adelantó que en eso podría estar de acuerdo las autoridades de Estados Unidos y en todo caso, se harán los trámites que estarán a cargo del Canciller Marcelo Ebrard.

"Lo que están planteando de que se van a quedar con bienes obtenidos de esta manera, no lo aceptamos sino hay un fundamento legal, nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal.

"El abogado (de El Chapo) dijo una cosa interesante sobre la confiscación de bienes, en todo caso esos bienes le corresponden a México legalmente y se va a revisar el asunto, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de (Joaquín) Guzmán, estoy de acuerdo con eso", afirmó.

Sostuvo que eso puede significar ingresos adicionales para los pueblos.

Y se le cuestionó: ¿ahora sí van a reclamar (esos recursos de la confiscación)?

-"Claro que sí", respondió.

El presidente argumentó que antes los bienes que se confiscaban no se reclamaban.

Incluso ha ordenado una investigación del dinero confiscado a Zhenli Ye Gon hace algunos años para conocer su destino.

