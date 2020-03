Mediante un video el abogado Diego Fernández de Ceballos comparte su punto de vista ante el COVID-19

Mostrándose en una postura esperanzada, abre el tema de la pandemia a la que todos los seres humanos nos enfrentamos, refiriéndose a ella como una tragedia.

Menciona que los científicos indican que dicha tragedia, ha producido por una parte la limitación de múltiples países en sus procesos de producción, economía, pero a la vez, se están limpiando los cielos, mares y ríos, limpiando el oxígeno que respiramos en la tierra, menciona de Ceballos.

Indica que aún siendo un problema de mayor gravedad, debemos tomar la parte positiva, que si a los ciudadanos se les solicita cumplir con la responsabilidad de estar en cuarentena, aislarse par evitar contagios o contagiar, significa que son días que podríamos aprovechar para estar en cercanía de las personas que integran el núcleo familiar que se ha distanciado por razones de trabajo u otras circunstancias.

Además señala como "manipulación grosera y tramposa" de los valores que se dan en las religiones.

"Hagamos a un lado todo lo que sea del mundo oficial si no nos sirve para nada, pero que ese no sea motivo para seguir su ejemplo de saludar a todos de mano en mano y de incumplir inclusive con las recomendaciones que da su encargado de salud, ese subsecretario que a todo mundo le recomienda que no nos demos la mano al saludar, pues a ese, ni su jefe le hace caso" comentó.

Invita a que la prioridad de los ciudadanos sea cuidar su salud, la de su familia y la de México.