Me declaro culpable si demuestran la veracidad de las pruebas: Robles

En agosto pasado Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público derivado del caso de la Estafa Maestra.

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3.- La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, ofreció al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, declararse culpable de todos los cargos que se le imputan si se demuestra que la licencia que sirvió para mantenerla en prisión tiene datos verdaderos.



Mediante una carta dirigida a Gertz Manero y difundida en la cuenta de Twitter de Robles Berlanga, la exfuncionaria insistió en que la licencia de conducir presentada por la FGR para acreditar que hay riesgo de que se evada de la justicia y solicitar que permanezca en prisión preventiva, es falsa y que el domicilio que contiene ni siquiera existe.



Ofreció a Gertz Manero que si el domicilio supuestamente señalado para tramitar la licencia, que es el ubicado en Tennyson E, 223, 001, 02, Colonia Axotla, Ciudad de México, resulta existente, ella se declarará culpable de todos los cargos que la FGR tiene en su contra por la Estafa Maestra, precisó su abogado Julio Hernández Barros.



"Si la fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake/licencia existe y ahí he vivido, yo me declaro culpable. Pero si no, le pido se actúe con todo el peso de la ley contra quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia, no venganza por consigna", indicó la ex titular de Sedesol.



En agosto pasado Robles Berlanga fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público derivado del caso de la Estafa Maestra.



La FGR señaló que como titular de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, tuvo conocimiento del esquema de contrataciones irregulares en el que se desviaron millones de pesos de ambas dependencias y no hizo nada para evitarlo.



Desde el 13 de agosto el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien la vinculó a proceso, le impuso la prisión preventiva justificada debido a que consideró válido el argumento de la FGR de que existe el riesgo de que se dé a la fuga.