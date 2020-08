Marchan por Mariana, joven desaparecida en Hidalgo

De acuerdo con la ficha de no localización Mariana fue vista por última vez el 2 de agosto, luego de visitar a una de sus amigas

PACHUCA, Hgo .- Este domingo pobladores del municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, y las demarcaciones vecinas marcharon por las calles de ese lugar para exigir la aparición con vida de Mariana Zavala, quien desapareció el fin de semana pasado.

De acuerdo con la ficha de no localización Mariana fue vista por última vez el 2 de agosto, luego de visitar a una de sus amigas. Las cámaras de vigilancia muestran a la joven caminando a la altura de un negocio de pasteles ubicado entre las calles cinco de Mayo con Vicente Guerrero.

Familiares y amigos de la joven de 18 años iniciaron una campaña en redes sociales y organizaron una marcha en las calles de ese lugar, donde se reunieron vecinos de esa zona, con la sana distancia y con cubrebocas exigieron la aparición de la mujer.

Entre lágrimas Magda Escamilla, madre de Mariana, pidió a las autoridades que agilicen sus búsqueda, "con la mano en el corazón y cómo madre les pido mucho su ayuda, estoy triste, desesperada por saber de mi hija".

Así también los asistentes a la marcha señalaron, "somos una sociedad civil que estamos hartos de la inseguridad, estamos hartos de todo esto, nos falta una mujer, nos falta Mariana".

En redes sociales ha comenzado a circular una alerta que realizó Mariana para no aceptar perfiles falsos, ya que recientemente le habían ofrecido desde un perfil falso escrito desde la Ciudad de México para ofrecerle trabajo que implicaba relaciones íntimas.

El supuesto empleo consistía a citas scort íntimas y le ofrecían absoluta discreción, la joven denunció este hecho en sus redes sociales.

En la conversación y ante la insistencia de aceptar el trabajo señala, "ya lo sé señor pero se me hace muy importante que ya que por eso desaparecen las Chicas" y destaca "yo le seguí el juego para ver que decía, ya que desde in principio me dio mala espina porque si Facebook es falso".