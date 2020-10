"Malinterpretaron mis palabras", dice diputada de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 .- Luego de Abelina López, diputada de Morena, confesó en la Cámara de Diputados que sobornó con 20 mil pesos a un ministerio público en Acapulco para que le ayudará a tener un juicio abreviado, la legisladora publicó un video en redes sociales en el que dijo que la malinterpretaron.



"Malinterpretaron mis palabras y hoy dicen 'Abelina es corrupta', ¡pero no!, los corruptos es Rosario Robles, Marta Sahagún, Carlos Salinas de Gortari, Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo Ponce de León. Dónde está la corrupción, aquí o allá te pregunto mi querido pueblo", expresó la diputada por Guerrero.



"Lo que ellos malinterpretan, porque yo hablé de 20 mil pesos, y esos 20 mil pesos no los di yo. Cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, esos 20 mil pesos les dije que no los dieran porque prefería irme a una herramienta legal. Al final yo no di nada porque no estoy acostumbrada a la corrupción", justificó Abelina López. Refirió que seguirá caminando en la Cuarta Transformación.

Este martes, desde la máxima tribuna del país, la diputada informó que ella litiga y tuvo que dar "la módica cantidad de 20 mil pesos para que la corrupción del sistema permitiera solicitar al juez, el juicio abreviado".

Al debatir la minuta correspondiente de la ley secundaria para ampliar el catálogo de delitos que se castigan con prisión preventiva, López dijo que fue ignorante porque "no saben del procedimiento".Mientras estaba en el pleno, legisladores de oposición le gritaron "corrupta".Abelina López describió, desde su curul, que tiene copias certificadas y que este soborno se cometió durante la administración pasada.



"Tengo copias certificadas, fue en el periodo de Peña Nieto, el ministerio público federal de Acapulco en el periodo de Peña Nieto tuve que dar los 20 mil pesos para que solicitaran el juicio abreviado, fue en el periodo de Peña Nieto, los corruptos son ellos, habrá de entregárselos certificadamente", refirió Abelina López.