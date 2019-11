Lucha de poder

La ratificación del Tratado del Libre Comercio T-mec, es detonante en la economía de México, sobre todo con inversiones extranjeras, asegura Ernesto Torres Cantú Director de Banales, coincidió con Adalberto Parra Torres Presidente de la Comisión Bancaria quien se manifestó confiado que los inversionistas ven con buenos ojos financieros a México para invertir y que pronto nos recuperaremos económicamente ya que sólo pasamos por un bache, así se manifestaron durante una comida para festejar 125 años de su fundación de la Bolsa Mexicana de Valores y expresan aún tiene mucha capacidad de crecer.

Y por su parte José Oriol director General de la Bolsa de Valores agregó que existe plena confianza de inversionistas en que México es potencia económica para el crecimiento de sus inversiones, y el Objetivo es invitar a más empresas a que coticen sus inversiones en la Bolsa de Valores para crecer más en este medio Bursátil en México, durante la degustaron de la comida en el Pent-house de esta institución estuvieron todos los directivos y Funcionarios Públicos invitados especiales de instituciones bursátiles de gran importancia.

Los empresarios de armadoras de autos, distribuidoras y de venta de autopartes exigen a legisladores no acepten legalizar carros chocolate y esta canción es cada año lo mismo, alegan se pierde la obtención del IVA por 50 mil millones y se incrementaría desempleo. Pero yo creo si se trabaja bien nunca el que compra un chocolate le va alcanzar para un carro de lujo y el que compraba de lujo no va a querer chocolate jamás, me parece se ahogan en un vaso de agua, mejor voltean a garantías de seguridad al robo de autos, que me parece más peligroso. La industria automotriz en México siempre ha sido muy próspera y sus directivos muy alarmistas. Por su parte Eduardo Solís Presidente de la Asociación Nacional de la Industria Automotriz AMIA está muy nervioso pensando igual que Guillermo Prieto Presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, les preocupa el desempleo pero nunca hablaron durante su desayuno ofrecido con las mejores viandas gastronómicas de la inseguridad que se vive al traer un carro nuevo o de lujo.

Los bienes de la Nación son para remediar los males de la Nación, en este caso el Fondo de Ahorro la Nación, entrará al rescate con casi 200 mil millones de pesos contando los intereses devengados; más sin embargo hay que conservar la calma no hay de qué preocuparse así lo expresan inversionistas especialistas que prefieren ocultar su identidad, yo digo esto pasa en las mejores familias y Naciones.

Esto sucederá con el propósito de que no haya una devaluados de la moneda mexicana y estabilizar la economía un poco.

Pero lo malo es que los comerciantes son inconscientes y no apoyan al consumidor, sólo les interesa ganar-ganar, suben ellos, suben sus productos y ahí está el detalle deben apoyar y sufragar la crisis y enfrentar precios sin afectar al consumidor, pero como hay algunos inconscientes empresarios sin conciencia ahí está lo grave.

Al ser entrevistado importante industrial de artículos para panificación dijo es muy importante el Presidente Andrés Manuel López Obrador suelte el circulante y que si no hay suficiente recaudación porque no hay suficientes ventas, están en esperando exista presupuesto sin gastar y se devuelva al erario porque sería por una mala administración de este gobierno, todo el dinero debe ocuparse, porque existen muchas necesidades.

MÁS SOBRE Nacional