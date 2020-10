Los temas más importantes que se abordaron en "La Mañanera" de hoy

"Gobernadores que quieren los fideicomisos, defienden la corrupción"

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 .- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que si los gobernadores de oposición que no quieren que desaparezcan los fideicomisos y amagan con ir a la SCJN es porque defienden la corrupción que impera en esos fondos.

"Los que están defendiendo a los fideicomisos, defienden la corrupción, así de claro, porque esos fideicomisos no tenían ningún control inclusive, la Auditoría Superior de la Federación lo ha expresado, no había transparencia".

Los gobernadores de la Alianza Federalista, de Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Durango y Aguascalientes, anunciaron que van a impugnar ante la Corte la extinción de los fideicomisos que promovió el gobierno federal.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente de México criticó que los mandatarios de oposición señalen que "se están confiscando bienes", cuando Hacienda es la que maneja el Presupuesto, si es el mismo dinero del pueblo, lo que está haciendo Hacienda es recogerlo porque estaba siendo mal utilizado y porque había corrupción.



"Deberían de ofrecer disculpa, pero es tanta su ambición al dinero y la prepotencia y las malas costumbres y que enseñan el cobre, defendiendo lo indefendible, qué pueden estar preocupados si deportistas, artistas, escritores van a seguir siguiendo su apoyo, no les va a faltar, su preocupación es porque se defiende esta dualidad administrativa que eran los fideicomisos".



Recordó que en el pasado se transferían los fondos del Presupuesto a grupos y empresas, y se subsidiaba a corporaciones que tienen muchos recursos, todo esto bajo el supuesto de que se fomentaba la ciencia y la tecnología.

Señaló que en breve estará concluido el trabajo de evaluación de cada uno de esos fideicomisos, y los vamos a dar a conocer en la mañanera, por eso están muy nerviosos tratando de oponerse.

Van a venir los ganadores de la rifa del avión presidencial: AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este viernes la Lotería Nacional y el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado presentarán un informe sobre los ganadores de la rifa del valor del avión presidencial en el sorteo del pasado 15 de septiembre.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que algunos de los ganadores de los premios de 20 millones de pesos cada uno son escuelas y hospitales en zonas pobres y marginadas del país.

"Vamos en unos días más a entregar aquí, van a venir los padres de familia y médicos que obtuvieron sus premios con la rifa del avión presidencial, precisamente para informar y que no se distorsione, vamos a informar aquí, porque hubieron empresarios que hay que reconocer porque no todos los empresarios son voraces, no todo el que tiene es malvado", expresó.

Recordó que algunos empresarios compraron boletos y le pidieron que los entregaran en las escuelas más pobres del país, y algunos cachitos salieron con premio.

"Creo que fueron ocho para escuelas de comunidades marginadas y muy pobres, son 20 millones para cada escuela y ellos van a decidir, lo mismo con los hospitales", dijo

AMLO desconoce si medicamentos oncológicos robados estaban asegurados





El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que desconoce si los más de 37 mil medicamentos para tratamientos de niños con cáncer, que fueron robados la semana pasada en la Ciudad de México, estaban asegurados e indicó que para realizar este hurto se usaron tráileres.

En su conferencia de prensa, López Obrador reiteró que el Gobierno federal ha tenido que enfrentar "una especie de bloqueo" por parte de la "mafia" que tenían acaparada la venta de estos medicamentos oncológicos.

"Les puedo decir que nos costó trabajo conseguirlo, se trajeron de Argentina y se robaron los medicamentos (...) Ya se tienen testigos, hubo tráilers, se tienen a los testigos y la investigación la está llevando el gobierno de la Ciudad de México. Yo creo que pronto vamos a tener los resultados", dijo. Además aseguró que había influyentismo y corrupción por parte de las empresas que vendían las medicinas.

"Yo les comentaba ayer de que ha habido como una especie de bloqueo, nos ha costado mucho. Hay una escasez de estos medicamentos en el mundo, pero además hemos tenido problemas, porque eran medicamentos controlados por los que vendían al gobierno, al momento que ya no se les compra porque acaparaban toda la compra de medicamentos, había influyentísmo y corrupción.

"Entonces empezamos a tener dificultades, porque es una mafia", comentó.

AMLO acusa a la "prensa conservadora" de campaña contra su Gobierno





El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la "prensa conservadora" se está agrupando en una campaña en contra del Gobierno y señaló que su administración tiene ventajas porque cuenta con el apoyo del pueblo.



"Porque si es leal y se beneficia al pueblo, así se tiene el respaldo del pueblo, ese es el cimiento y la base para llevar a cabo una transformación (...) La enseñanza es no darle la espalda al pueblo si se quiere transformar porque si no, nos resistimos, esa es una lección, una gran enseñanza", expuso.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Presidente dijo que su segunda ventaja es que se cuenta con las "benditas redes sociales".



"Afortunadamente contamos con las redes sociales, antes solo eran los periódicos, entonces nosotros padecimos de un cerco informativo, o no existíamos, podíamos llenar el Zócalo y no sacaban nada, o no existíamos o eran campañas de desprestigio en contra de nosotros y no teníamos cómo defendernos porque no había derecho de réplica", aseguró.

Reconoció que hay campañas pagadas en redes sociales con los "bots", pero ahora todos pueden expresarse. "Cada ciudadano es un medio de comunicación", señaló.

Como tercer elemento a su favor que lo ayuda mucho, dijo, son las conferencias mañaneras y refirió que a Francisco I. Madero le hubiera servido para defenderse de esa "pandilla de rufianes" que terminaron quitándole la vida.

Aseguró que no se ha censurado a ningún medio de comunicación ni ha pedido que se termine un programa, como sucedió con José Gutiérrez Vivó, con el expresidente Felipe Calderón, y con la periodista Carmen Aristegui, con el expresidente Enrique Peña Nieto.

AMLO desconoce si hay investigaciones de la SFP sobre Jesús Seade



Luego de que EL UNIVERSAL informara este miércoles que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga al subsecretario para América del Norte, Jesús Seade Kuri, por peculado y abuso de funciones tras falsear comisiones de trabajo y utilizar recursos públicos con la finalidad de visitar a su familia, que vive en la ciudad de Hong Kong, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que desconoce estas investigaciones.

- "¿Investigan a Seade por peculado?", se le preguntó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

- "No, que yo sepa", contestó.

Salvador García Soto, columnista de El Gran Diario de México informó que entre 2018 y 2020 el funcionario viajó cinco ocasiones a la ciudad asiática.

En todos los casos cargó al erario federal el costo de los vuelos en clase premier, así como los viáticos, con la justificación de que se trataba de comisiones autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Ley del Infonavit para bajar tasas de interés de los créditos: AMLO





El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en la iniciativa que presentó para modificar Ley del Infonavit se busca bajar las tasas de interés de los créditos a la vivienda que la institución otorgará directamente a los trabajadores.



El pasado 8 de octubre el presidente López Obrador presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para modificar la Ley del Infonavit y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para establecer el derecho del trabajador de recibir directamente y sin intermediarios, los créditos a la vivienda que otorgan ambas instituciones.

Así el trabajador podrá elegir de qué manera utilizar su crédito en la adquisición, construcción, ampliación o reparación de vivienda, así como en la adquisición de terrenos destinados a una casa.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo refirió que este martes se reunió con el Consejo de Administración del Infonavit para explicarles el motivo de la iniciativa, y dijo "estamos a punto de lograr un acuerdo".



Señaló que la iniciativa incluye bajar las tasas de interés. "En general estamos buscando que las tasas estén bajas, hay la ventaja que las tasas del Banco de México han venido a la bajando, pero sobre todo que ellos puedan disponer del dinero aceptando que son mayores de edad".

El Presidente explicó que los trabajadores tendrán la libertad de elegir donde utilizan su crédito, porque ya no tiene que ser una unidad habitacional, por toda la corrupción que ha imperado en todos estos créditos, con unidades habitacionales mal hechas, en barrancas, en zonas de riesgo, al grado que hay como 400 mil departamentos desocupados.