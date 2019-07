"Los buenos periodistas siempre han apostado a las transformaciones"

En su conferencia de este lunes,

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debatió con un reportero sobre el papel de los medios y su postura política.



El mandatario dijo tras pregunta expresa que la revista Proceso, por ejemplo, "no se portó bien con nosotros. No es ningún reproche".

No es papel de los medios portarse bien, Presidente, con alguien, le respondió el reportero.





PUUUUUM ??

AMLO: @revistaproceso no se portó bien con nosotros ??

Periodista: El papel de la prensa no es portarse bien CON NADIE ??



Así el encontronazo de hoy de @lopezobrador_ y el periodista @Arturo_Rdgz en la #ConferenciaPresidente pic.twitter.com/rRBITgWT8p — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 22 de julio de 2019



"No, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones", dijo el mandatario.

"Los periodistas militantes sí, Presidente", le respondió el reportero Arturo Rodríguez.



"Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón, también". "Son 150 años de distancia, presidente", siguieron ambos.



"Sí, los periodistas mejores que ha habido en la historia de México, los de la República restaurada, todos, tomaron partido. Y es que es muy cómodo decir: ´Yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido, o apostar a la transformación´. Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla", dijo el mandatario.

"No, es informar, presidente", le contestó Rodríguez.



"Sí, pero a veces ni eso. Editorializar para afectar las transformaciones", siguió AMLO.

"Editorializar es también tomar partido, presidente", respondió Rodríguez".

"Sí, pero..."



"O sea, usted pide que editorialicen nada más a favor de usted...", rebatió Rodríguez.

"Para el conservadurismo", dijo AMLO.



"No corresponde al papel que...", siguió Rodríguez.



"Para conservar, no para transformar, o sea, que es lo que se ha hecho en el caso del Proceso, mucho en ese sentido.

Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho, pero ese es otro asunto. Qué bueno que podamos debatir así".



"A sus órdenes", cerró Rodríguez.



Poco después la conferencia terminó.