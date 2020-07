López-Gatell es mi consejero con la pandemia: AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que para todo lo relacionado con la pandemia, Hugo López-Gatell Ramírez es su "consejero", el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recomendó el uso del cubrebocas siempre y cuando se refuerce su uso con las medidas de higiene y sana distancia.



"Yo tengo mi consejero para este tema y todo lo que tiene que ver con la pandemia, y aquí está, es Hugo, a ver, ándele", dijo el mandatario tras ser cuestionado acerca de si el gobierno federal recomendará que la población use mascarilla para prevenir el contagio del SarsCoV2.



Al respecto, el subsecretario resaltó: "lo podemos recomendar para todas las personas inquietas de que no hemos hecho la recomendación. Se recomienda el uso de cubrebocas particularmente en los espacios cerrados en que es difícil mantener la sana distancia, como una medida complementaria de las demás, como lavado de manos, protección del estornudo y acudir prontamente a la atención médica si se padece covid aun cuando no haya sido demostrado por laboratorio".



Agregó que desde el gobierno federal no se tiene nada en contra del cubrebocas, sino que no se debe convertir en la única medida para prevenir el contagio del nuevo coronavirus. "No tenemos nada en contra del cubrebocas pero si se vuelve el centro de la acción, como hemos visto, entonces la acción gubernamental se focaliza sobre el presunto culpable que es la persona que no trae el cubrebocas".



El funcionario indicó que cuando se diseñaron las medidas de prevención y control de Covid-19, se basaron en evidencia científica y se decidió que el sujeto de la acción no fueran las personas en lo individual, porque de ser así, se tendría que ejercer coerción como multar o arrestar a quien no siga las medidas de prevención.



"Establecimos desde el inicio en tener cuidado especial con resguardar los derechos humanos, no necesitamos tener coerción, pero con las personas, con el conjunto de la sociedad podemos usar el convencimiento. Hemos felicitado al pueblo de México porque hemos logrado reducciones semejantes a las que lograron otros países que sí ejercieron coerción del Estado".