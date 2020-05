López-Gatell da luz verde a reactivación en 324 zonas

A partir de este lunes 18 de mayo, 324 Municipios de la Esperanza podrán reanudar actividades de forma anticipada, tras no haber registrado contagios de Covid-19 a lo largo de 28 días ni ser vecinos de zonas con casos confirmados durante ese mismo lapso.

Sin embargo esta decisión corresponderá a los gobernadores de las 14 entidades que concentran dichas localidades, informó ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"Si ellos deciden que no, están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal y no hay pleito con el gobierno federal", dijo el funcionario. Aclaró que la cifra de Municipios de la Esperanza se puede modificar en tiempo real, porque, en un momento dado, una localidad sin contagio podría presentar casos y ya no sería elegible para reanudar labores.

López-Gatell dio a conocer que la Secretaría de Salud prevé hacer encuestas serológicas en México para estimar el porcentaje de población que registra inmunidad al Covid-19.

Una vez que ocurra el declive de la curva epidémica, se buscará detectar anticuerpos del nuevo coronavirus en la sangre de los mexicanos, afirmó.