Lo que dijo AMLO tras una "semana difícil" de sismo y atentado

A través de redes sociales, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un video en el que se refirió a una semana difícil en nuestro país que registró un sismo de magnitud 7.5 en Oaxaca, más muertes por Covid-19 y el atentado contra Omar García Harfuch, secretario capitalino de Seguridad Ciudadana. "Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos", escribió el Presidente en redes sociales.

Estas son las frases de López Obrador respecto a los hechos registrados en los últimos días:

-"Aún con la adversidad tenemos que seguir luchando para que las cosas cambien, para que las cosas mejoren".

-"En el caso de la violencia estamos aplicados, atendiendo las causas".

-"Ahora también le hemos dado mucha importancia a la inteligencia, antes se utilizaba el Cisen para espiar a los opositores (...) ahora se tiene un centro de inteligencia, pero para prevenir, por eso, porque se tiene inteligencia, se han podido evitar estos atentados".

-"No nos vamos a dejar intimidar. Que quede claro, nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas baladronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres".

-"Sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados".

-"No vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada".

- "Tenemos miedo como lo tienen todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante: no somos cobardes, entonces vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia y rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor".

