Lluvias afectan terreno de Dos Bocas; Gobernador niega problemas

VILLAHERMOSA, Tab.- Las intensas lluvias que se generaron el fin de semana por la entrada del Frente Frío número 7 provocaron severos encharcamientos en los terrenos donde se construye la Refinería de Dos Bocas, sin embargo, el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, aseguró que se está trabajando de manera normal sin contratiempo.

A través de redes sociales circularon fotografías en las que el terreno de más de 500 hectáreas donde se realiza el acondicionamiento para la construcción del proyecto del gobierno federal en el Puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, se observa con agua estancada, pero según el jefe del Ejecutivo Estatal, Adán Augusto López Hernández, lo que se alcanza a ver "es el agua que se está bombeando con arena del mar que se filtra y después regresa el agua al mar; no tiene problemas".

"No, no se inundó, de hecho no se trabajó a causa de las lluvias pero más bien porque era domingo", agregó el gobernador tabasqueño.

Por su parte, Rocío Nahle, titular de la Secretaria de Energía a través de su cuenta de Twitter, también salió al paso y negó daños en los terrenos: "Cierto que llovió muy fuerte en Tabasco. Ante comentarios que indican que se inundó el predio donde se construye la refinería de Dos Bocas, informa que la plataforma para la construcción de las plantas de la refinería no sufrió ningún daño".

De acuerdo al Instituto Estatal de Protección Civil, Paraíso fue uno de los municipios afectados por las lluvias del Frente Frío número 7 y que dejó más de cinco mil afectados en todo el estado

