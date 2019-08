Llegan los retiros sin tarjeta a cajeros de Santander

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 8 (EL UNIVERSAL).- Santander México hizo el anuncio oficial de la función para realizar retiros sin tarjeta en sus cajeros, operación a la cual ya tenían acceso sus clientes desde hace unos meses.

Según Santander, esta nueva funcionalidad facilita la disposición de efectivo a los clientes del banco, pues les permite realizar retiros de efectivo en su red de más de 8 mil 700 cajeros automáticos en todo el país, sin tener que insertar la tarjeta en el cajero; lo que hace el retiro más sencillo, seguro y operado por completo desde la App SuperMóvil de Santander.

"La funcionalidad de retiro sin tarjeta de la aplicación de Santander, contiene elementos de seguridad como una referencia y contraseña sin las que no es posible completar el retiro en los cajeros automáticos, donde ya se cuenta con un botón específico para esta función, a manera de agilizar la operación", explicó Santander.

Así, los clientes del banco pueden generar tantas referencias como lo requiera en múltiplos de 100 pesos, pero el monto máximo diario a cobrar no podrá exceder de 5 mil pesos.

"En caso de que no se liquide la operación después de 5 días, ésta se cancelará automáticamente sin ningún cargo para el cliente.

Santander añadió que el servicio también está disponible para empresas a través de su banca electrónica.

En los primeros días de operación de esta nueva funcionalidad, más de 64 mil clientes de Santander han retirado dinero sin tarjeta en los cajeros automáticos del banco en todo el país.

Santander se une a otros bancos del sistema financiero en México que ya ofrecen a sus clientes la función de retiro sin tarjeta.

