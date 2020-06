Llega a México “Folio Nº5”, de The Archival Series del whisky The Macallan

La colección The Folio Archival Series fue diseñada para celebrar las campañas de impresión, prensa y publicidad de Macallan de los años 70, 80 y 90

Ciudad de México. - La marca de whisky con mayor prestigio en el mundo, The Macallan, volvió a elegir a México para acercarle uno de sus productos más exclusivos: “Folio Nº5”. Se trata del quinto release de las 24 expresiones de The Archival Series, diseñada para celebrar las campañas de impresión, prensa y publicidad de la marca de los años 70, 80 y 90.

La exclusiva botella “Folio Nº 5” de The Macallan Highland Single Malt Scotch cuenta con un aroma profundo de dátiles e higos, toffee con vainilla, destellos de jengibre y roble pulido y en el paladar se percibe pasas dulces con dátiles y jengibre cálido así como especias de roble y creme brulee para sentir un día fresco en Speyside, Escocia.

Desde su aterrizaje en México, The Macallan busca construir y profundizar su vínculo con el país por haber sido uno de los principales territorios del mundo con preferencia por el single malt, con gran crecimiento en el segmento de lujo.

“Sabemos que en México fuimos, somos y seremos bien recibidos por personas con una exigencia similar a la que se mantiene en Edrington respecto a la calidad de sus productos. Y por eso, siempre le damos al país un trato preferencial para que puedan degustar las mejores joyas de la marca”, señaló Juan Barbato, embajador de The Macallan en Edrington México.

A través de esta quinta edición, The Macallan te invita a conocer la historia detrás de esta mágica botella que con el cuento de “Luggy Bonnet”, acompañado de las palabras “mantenga este nudo firmemente atado”. La imagen describe una escena en la cual un cazador en Speyside le cuenta a sus compañeros que tuvo muy mala suerte al perderse la oportunidad de probar un frac the The Macallan que le ofreció el Laird ya que su “Luggy Bonnet” se desamarró y la parte del sombrero cubrió sus orejas y como resultado, no pudo escuchar la invitación.

Esta botella única viene acompañada de un booklet conmemorativo de la publicidad vintage de la marca y un stick de memoria con un video acerca de ésta exclusiva expresión.