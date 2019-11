Ley de Bienestar Animal tambalean corrida de toros en Cancún

CANCÚN, QR., noviembre 27.- Con la reciente entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en Quintana Roo, que prohíbe eventos taurinos, peleas de gallos y el uso de caballos para calesas, se ha tambaleado la realización de la corrida para celebrar el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún, el próximo 20 de diciembre, con la presencia de Pablo Hermoso de Mendoza y de Diego Silveti.



La asociación Tauromaquia Mexicana en Quintana Roo, afirmó que el evento, que integra un programa previo con la presencia de ambos toreros en esta ciudad, sigue en pie, lo mismo que otros espectáculos que serán celebrados a partir de diciembre en otras localidades, como Kantunilkin, municipio de Lázaro Cárdenas.



"Nosotros vamos adelante con la corrida para festejar el 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún, el 20 de diciembre a las 8:30 de la noche. Está todo confirmado; tanto Pablo Hermoso, como Diego Silveti, confirmaron también", expresó el presidente de dicha agrupación, Jaime Valenzuela.



En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que las solicitudes para la realización de ese y otros eventos, se tramitaron antes de la publicación en el Periódico Oficial del estado, de la Ley de Bienestar Animal, el 25 de noviembre pasado, que entró en vigor al día siguiente.



"La Ley se publicó posteriormente a estas solicitudes y a la organización de los eventos, entonces no tenemos ningún impedimento", sostuvo.



En contraste, el secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, con cabecera en esta ciudad, Jorge Aguilar Osorio, indicó que, conforme a la Ley, el evento no se realizará, porque carece de permisos municipales.



"Efectivamente ellos metieron sus solicitudes antes de la publicación de la Ley, pero esas solicitudes no han tenido respuesta y no han dado, ni se darán los permisos", aclaró, en entrevista por separado.



El funcionario explicó que para la realización del evento se requiere tramitar y obtener permiso de la Secretaría General del Ayuntamiento, que no ha expedido la autorización; además de permisos de la Dirección de Fiscalización y anuencias de Protección Civil, que tampoco se han entregado, pues emanan del primero.



Pese a lo anterior, el funcionario aclaró que eso no significa que el evento no se realice, porque si bien no hay permisos y la ley prohíbe ahora ese tipo de espectáculos, no descartó que los empresarios recurran a algún instrumento jurídico para llevar adelante la corrida de toros.

"Tengo que ser muy claro. Los permisos no están dados. La ley prohíbe ahora ese tipo de espectáculos, pero nosotros no sabemos si los empresarios vayan a hacer uso de algún recurso legal que les permita realizar el evento. Tendremos entonces que hacer un análisis jurídico de nuestros reglamentos y de la propia ley", detalló.



Sobre la Ley, aprobada por la XV Legislatura, el 26 de junio pasado, Valenzuela insistió en que se violentó el proceso legislativo para darle cauce a la ley y votarla, lo que llevó a Tauromaquia Mexicana, a empresarios que organizan palenques y peleas de gallos, a toreros y demás involucrados en esos negocios, a manifestarse multitudinariamente en Chetumal, en julio pasado.



En consecuencia, algunos diputados organizaron tres consultas en Kantunilkin, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto, para asegurar la participación de los pueblos originarios, en defensa de tradiciones, usos y costumbres. La respuesta -dijo- fue en contra de prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, lo que frenó la publicación de la Ley en el Periódico Oficial.

La asociación Magnum México presentó ante el Congreso los "11 Mitos" que rodean ese tipo de eventos, entre los cuales mencionan que la Tauromaquia -en su opinión- no es "arte, ni cultura"; que los toros usados en las corridas, "no sufren" y que éstas y las peleas de gallos "son tradiciones" o que la explotación de los caballos para jalar calesas, "es un atractivo turístico".

Dicha agrupación promovió en octubre, un amparo en contra de las dilaciones del gobierno del estado, para ordenar la publicación de la Ley, que finalmente fue publicada el lunes pasado.



Este martes, Tauromaquia Mexicana, la Asociación de Gallos de México y otros empresarios que organizan palenques, se reunieron con 12 diputados de la XVI Legislatura, quienes se comprometieron a promover una contrarreforma a la Ley, para eliminar la prohibición de esos eventos, pues a decir de Jaime Valenzuela, están convencidos de que es "primitivo" censurarlos.



"El consenso fue a favor de eliminar la prohibición", sostuvo, al añadir que el cancelar este tipo de eventos dejará sin empleo a 25 mil personas involucradas directa e indirectamente, afectando a sus familias y provocará pérdidas anuales por 90 millones de pesos, generados por un promedio de 380 espectáculos en 95 fiestas patronales de la entidad.