"La situación que viven los artistas es la misma que viven todos"

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, aseguró que la incertidumbre económica y laboral que viven los artistas ante las medidas por el Covid-19, es la misma que viven toda la población que trabaja en "cualquier empresa" y en "cualquier ramo", como las personas de la tercera edad que trabajan como "cerillos" en los supermercados y viven de sus propinas.

"Con muchísimo respeto creo que la situación que viven los artistas es la misma que viven los trabajadores de cualquier empresa y de cualquier ramo. Yo leo la angustia que tienen, por ejemplo, no sólo las personas adultas mayores que ayudan en los supermercados en bolsa y que viven de la propina, sino también el personal de esos establecimientos que no saben qué va a pasar si se cierra, si les van a pagar el sueldo, algunos trabajadores ya denunciaron que sus empresas les están haciendo propuestas de coworking, sacrificando 15 días de su sueldo y trabajando en su casa.

"Entonces, ahorita la medida tiene que ser federal, tiene que ver todos los ámbitos del quehacer porque la incertidumbre es general, no es particular de nuestros creadores, de nuestros elencos, de nuestros talleristas", explicó en entrevista.

Aseguró que en los últimos días ha recibido, a través de diversas vías, propuestas de la comunidad artística, así como de espacios autogestivos, para enfrentar la crisis económica que podría ocasionar el cierre de recintos, cancelación de eventos y reprogramación de funciones por la emergencia de salud. Sin embargo, dijo, algunas de ellas traspasan el terreno de lo local y deben ser consultadas también con la federación.

"Les hicimos saber que hay propuestas que traspasan el ámbito de lo local, pero también les dijimos que en las mesas que tenemos desde enero (organizadas luego de que a finales del años pasado los artistas se manifestaran por los retrasos en sus pagos de hasta un año) se pueden insertar esos temas que preocupan en este momento, para que cuando las retomemos sean de los primeros temas que desahoguemos.

"Recordemos que acordamos que las mesas para talleristas, para elencos para establecimientos autogestivos independientes, serán permanentes y nos estamos viendo una vez al mes", indicó.

"Adicionalmente estoy en contacto con las instituciones federales para ver cómo están contemplando la forma de atender esta situación que, en efecto, puede poner en riesgo grave a quienes viven de la actividad cotidiana que ofrecen a sus públicos", añadió.

"Los artistas han planteado, por ejemplo, un fondo de emergencias, otros hablan de un apoyo de 6 mil 400 pesos a artistas independientes por el tiempo que durase esta contingencia, entendiendo que primero se tiene que aprobar, de modo que si así fuera, lo recibirían posteriormente; también diversos espacios como Foro Shakespeare, La Titería, hablan de excepción de impuestos ante la inminencia de las declaraciones anuales, pero ya les dijimos que Hacienda está previendo una serie prórrogas que se darán a conocer en su momento.

Todos estos asuntos no dependen directamente de la Secretaría, sino del conjunto de decisiones que nuestros superiores que en nuestro caso es la Jefa de Gobierno y la Presidencia de la República", indicó.

El funcionario aseguró que si hasta el momento no se han declarado en relación a las medidas que tomarán para contener el posible daño económico al sector, es porque "estamos actuando antes que declarando, nos estamos organizando, todo lo tenemos en cuenta, no estamos declarando ni creando falsas expectativas".

Una de las propuestas que han manifestado algunos artistas es que las funciones que se iban a realizar entre el 20 de marzo y el 20 de abril, sean pagadas como si se hubieran realizado, aunque más adelante sean reprogramadas.

Al respecto, dijo: "Ese es un tema que tengo que meter a consideración de las autoridades financieras del Gobierno de la Ciudad de México y de la propia Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. La norma, perdón, nos dice que una vez presentadas las funciones que se convinieron tienen 5 días para presentar su factura, la cual será liquidada 20 días después de su presentación. De modo que al existir un documento que marca estos términos y que solamente marca el término de suspensión, prórroga o reprogramación por causas mayores, pero no contempla esta opción como posibilidad, la tenemos que llevar a niveles superiores para poder dar una respuesta".

Suárez del Real aseguró que están garantizados los recursos para que los 101 elencos que fueron seleccionados por el Sistema de Teatros, puedan presentar las funciones comprometidas, y todas las que fueron afectadas ante las medidas de prevención por el Covid-19 serán reprogramadas. "Estamos tratando de que se puedan reprogramar a la brevedad posible, para ello el director del Sistema está en contacto con las alcaldías y con instituciones federales para poder contar con los espacios suficientes para que no sea demasiado tiempo para reprogramar, mientras que lo que ya está programado seguirá su curso".

En el caso de la Noche de Primavera que iba a realizarse este 21 de marzo en 16 plazas públicas y recintos culturales del Centro Histórico, pero ante el Covid-19 se realizó a puerta cerrada en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con transmisión por la televisora Capital 21, y vía streaming a través de la estación de radio por internet Código de la Ciudad de México y las redes sociales de la Secretaría de Cultura capitalina; se podrá realizar como se tenía contemplado en el primer fin de semana después de que se dé que ya no hay situación de riesgo por el coronavirus.

