La serie fotográfica "La Verdadera Historia de los Superhéroes"

de la artista mexicana Dulce Pinzón es seleccionada para la colección permanente del MUAC

"La Verdadera Historia de lo Superhéroes" fue seleccionada por la curadora Pilar García del Museo Universitario Arte Contemporáneo para la colección permanente del MUAC, y con ello integrarse al patrimonio artístico de México.

Se trata de una serie de fotografías de la artista visual Dulce Pinzón, originaria de la Ciudad de México, en la que da visibilidad a los migrantes en Estados Unidos, convirtiéndolos en superhéroes e integrándolos a escenas de su trajín cotidiano ataviados los famosos superhéroes de la cultura norteamericana.

Con ella deja en claro la enorme contribución de los migrantes en el vecino país, pues cada uno de los personajes, tiene su propia historia, su labor fundamental en la sociedad estadounidense y sus "súper poderes", como el de enviar remesas a sus comunidades de origen.

Esta serie consiste en 19 fotografías y es un proyecto que la artista inspiró en su experiencia viviendo en Nueva York, donde presenció la caída de las Torres gemelas, se formó como artista e identificó en carne propia la historia de la migración en los Estados Unidos. La serie fotografía en técnica analógica, la cual trabajó durante 10 años durante los cuáles conoció, a cada uno de los personajes que se convirtieron en sus personajes- superhéroes.

Este 2020, además del MUAC; el Museo The National Museum of American History of the Smithsonian Institution, en Washington DC, también decidió adquirir la misma serie para su colección permanente.

Pocos artistas cuentan con el privilegio que su obra sea considerada por los museos para sus colecciones propias. Dulce Pinzón ha generado relevancia por ser una artista contemporánea muy completa que transita entre la fotografía, la instalación y la gestión cultural. Cuenta con reconocimientos internacionales y una visión única sobre problemáticas sociales como el daño al medio ambiente, la migración y el feminismo.

Dulce Pinzón estudió Ciencias de la Comunicación en La Universidad de Las Américas Puebla y fotografía en La Universidad de Indiana en Pennsylvania. En 1995 se mudó a Nueva York en donde estudio fotografía en el International Center of Photography; Cine en la Universidad de Nueva York y Derecho Laboral en Dowling College, Long Island en la misma Ciudad, formación que se ve reflejada en su trabajo visual.

Dulce Pinzón utiliza la fotografía no como fórmula que repite, sino como un recurso que utiliza de manera creativa y cambiante, pero siempre representando "su" realidad y los temas que le interesan o preocupan con un evidente compromiso político, fuerza crítica y la ironía inteligente que la caracterizan.