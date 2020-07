La SCJN discute proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz

De ser aprobado, el fallo impactaría no solamente a la entidad, sino que allanaría el camino para otros estados.

Veracruz.- Este miércoles la Suprema Corte de Justicia discutirá si el Congreso de Veracruz incurrió o no en omisiones legislativas cuando se negó a reformar el Código Penal para despenalizar la interrupción del embarazo por cualquier causa antes de las 12 semanas, o en cualquier momento si es producto de una violación o una inseminación artificial no consentida. De ser aprobado, el fallo impactaría no solamente a la entidad, sino que allanaría el camino para otros estados.

En el proyecto de sentencia, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se señala que todas las entidades están obligadas a cumplir con los tratados internacionales de los que México es parte, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará).

Se entiende por violencia contra la mujer lo que anule o menoscabe el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos fundamentales, como los reproductivos y sexuales.

Justo un 28 de julio, pero de 2016, el poder legislativo de Veracruz aprobó la reforma a la Constitución para establecer que quedaba protegida la vida desde el momento de la concepción.

