La prevención ante futuras contingencias o desastres naturales, prioridad para las empresas

La previsión de posibles escenarios de riesgo es fundamental. Esto quedó demostrado luego de la pandemia Covid-19, que a muchos sectores tomó por sorpresa

Ciudad de México.- Una de las principales experiencias que ha dejado la pandemia Covid-19, es la necesidad de que las empresas en México cuenten con una planeación de riesgos que les permita poder afrontar futuros escenarios adversos. Es importante que las empresas tracen una ruta que les permite afrontar eventuales situaciones como pandemias, desastres naturales, etc.

Así lo consideró Arturo Bañuelos, Director de la División de Administración de Proyectos y Desarrollos de JLL México, quien señaló que la experiencia de la actual contingencia sanitaria deberá servir como un aprendizaje para todos los sectores, una oportunidad para fortalecerse y encontrar áreas que les permitan salir mucho más preparados y adaptados a la "Siguiente Normalidad".

El directivo de JLL sugirió a las empresas no realizar adecuaciones a sus oficinas de manera sustancial o de fondo, pues si bien las nuevas disposiciones hablan de distanciamiento social y diversos protocolos de seguridad e higiene, "no es posible por ahora tener la certeza de si esta situación permanecerá y por cuanto tiempo. Por tanto, es importante, sobre todo en un escenario en el que la situación económica no es tan favorable para muchos sectores, racionalizar los recursos, no hacer inversiones mayores y no gastar de forma innecesaria".

Para Arturo Bañuelos y con base en los lineamientos que ha presentado JLL durante esta pandemia, luego de la etapa de Nueva Normalidad, vendrá una adaptación de todos los sectores a las nuevas condiciones imperantes a nivel mundial, tanto en el ámbito de interacción social como a nivel empresarial y de negocio. Por tanto, se transitará hacia una Siguiente Normalidad, en donde todos, ya adaptados al entorno, apropiaremos las nuevas condiciones como parte de nuestra normalidad de vida. Este viaje estará lleno de obstáculos y no será lineal. La adaptación continua y la respuesta a la nueva información y cambios serán críticos para el éxito. Para garantizar que estamos listos para navegar en lo que viene después, es vital que reactivemos nuestros espacios, pero que al mismo tiempo sigamos respetando el bienestar de los demás. La preparación, la agilidad y la resiliencia serán clave, aseguró el directivo de JLL.

En cuanto a las condiciones laborales durante esta etapa, Arturo Bañuelos señaló que el trabajo remoto seguirá cobrando especial importancia, así como la tecnología, que seguirá siendo clave para poder seguir operando a distancia. Además, las oficinas se tienen que diseñar pensando no sólo en el escenario actual, sino en su optimización y operatividad durante los próximos 10 y hasta 15 años, con tendencias de espacios abiertos, de colaboración, con reglas muy flexibles para adaptarse a las condiciones particulares de cada empresa.

Finalmente, Arturo Bañuelos se refirió al coworking, y dijo que este modelo tiene varios enemigos que se presentaron durante esta pandemia, como son el trabajo remoto o home office, así como el distanciamiento social necesario para esta etapa. "Estas empresas tendrán que reinventarse, me queda claro que son brillantes y creativos y estoy seguro que lo van a hacer muy bien, no es un sector que va a morir, pero sí será necesario replantear nuevas estrategias con el fin de adecuarse a las nuevas condiciones", sentenció.