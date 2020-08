La defensa de las Instituciones Democráticas y de los Órganos Constitucionales Autónomos

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2020.- Al continuar con los trabajos de la V Reunión Plenaria, las y los diputados del PRI pusieron especial atención en la agenda económica y las finanzas públicas, en particular la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, extinción de Fideicomisos públicos y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

Asimismo, se abordaron la Ley Federal de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, reformas para impulsar la reactivación económica de las MiPyMEs, y la reforma integral al Sistema de Pensiones.

Un tema que centró la atención de los integrantes del GPPRI en la Cámara de Diputados fue el de la salud en tiempos de Covid-19, lo que incluye llevar a la agenda de trabajo legislativo, acciones concretas para enfrentar esta pandemia y sus consecuencias, lo que comprenderá desde el abasto de medicamentos, vacunas, servicios médicos de calidad, pasando por el ingreso de las familias, hasta la reactivación económica en su conjunto.

Habremos de asegurar que en el PEF 2021, no se quite más dinero a estados y municipios, y que no se sigan "engordando" los programas electoreros de este Gobierno; por ello se demandará que se suspendan las obras faraónicas sin sustento y esos recursos se destinen a la atención de la pandemia.

Un punto especial es asegurar un trato prioritario para garantizar recursos en los programas que garanticen igualdad para las mujeres y las niñas; y que el campo, la ecología, las energías renovables y el apoyo a los jóvenes, reciban un tratamiento preponderante.

Los priistas en la Cámara de Diputados analizaron la Ley General de Educación Superior, que se podría aprobar en el periodo ordinario que inicia el próximo martes, las reformas para el establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital, reformas al Sistema de Justicia, en particular la prisión preventiva oficiosa y el tipo penal del Feminicidio.

Otros grandes temas de la coyuntura nacional que analizaron los priistas para fijar una agenda de trabajo legislativo es la igualdad de género, la atención a grupos vulnerables, la atención al cáncer de mama y abasto de medicamentos para menores de edad con esta enfermedad, el campo, los migrantes y reformas en materia de teletrabajo y la agenda del sector turismo.

Un tema que interesó de forma particular a los priistas en San Lázaro fue el proceso electoral 2020-2021, con sus retos y alcances, las reglas con que se regirán, la defensa de las instituciones democráticas y de los órganos constitucionales autónomos y la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas.