Jóvenes piden a AMLO que declare una "emergencia climática"

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la exigencia al gobierno federal para que declare una "emergencia climática", ciudadanos marchan sobre Paseo de la Reforma hacia el Zócalo Capitalino.

Minutos antes de las 14:00 el contingente, formado en su mayoría por niños y jóvenes, se reunió en el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades acciones para detener el cambio climático.

Esta marcha forma parte de la movilización convocada por el movimiento Fridays For Future, ("Viernes por el futuro"), que se realiza de manera simultánea en diferentes estados de la República y en varios países este 20 de septiembre, para exigir al gobierno mexicano que declare una Emergencia Climática Nacional. Al grito de "Ni un grado más, ni una especie más", "No más plásticos", "No al tren maya", "La revolución es la solución"; en tanto que en las pancartas con cartones se leían consignas como "Respeta a la Tierra", "Sin naturaleza no hay futuro", entre otras.

La marcha de este viernes tendrá lugar tres días antes de que se lleve a cabo la Cumbre del

Clima, el 23 de septiembre en Nueva York, en la que participa la joven sueca de 16 años Greta Thunberg, fundadora de Fridays For Future.



Las exigencias de Fridays For Future y de las organizaciones que se suman a la marcha

incluyen: reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 50% en 2030 y cero emisiones en 2050, como lo indica el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC); enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima; que la base de las decisiones tomadas por gobiernos y empresas sea la ciencia y que se cumpla lo prometido en los Acuerdos de París, entre otras.