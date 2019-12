Joven es acusado de maltrato animal en redes sociales, argumenta que era un peluche

Justificó que solo fue una broma del "Día de los Inocentes".

TIJUANA, B.C.- A través de redes sociales circula un video en donde un joven arroja a un gato desde el techo de una vivienda, esto ha conmocionado a los usuarios que presenciaron la grabación, pues exigen que sea procesado judicialmente por crueldad animal.

Algunas personas han compartido la cuenta de la persona que aparece en el video, por lo cual el adolescente argumentó que lo que tenía en sus manos, no era un animal, sino un peluche, ya que buscaba realizar una broma a uno de sus familiares el 28 de diciembre, en el "Día de los Inocentes".

La persona implicada mencionó en su cuenta: "el maltrató animal es serio, e injustificable" y por ello "si lo hubiera hecho no me justificaría porque eso no tiene justificación" en relación al video.

Algunos usuarios han comentado dicha publicación buscando la aceptación y culpa del chico, ya que la mayoría no creen en los argumentos que plantea, además también culpan a la persona que grabó el video ya fue complice de este hecho.