Investigan a policías por amonestar a mujeres que se besaban

AGUASCALIENTES.- La Comisión de Asuntos Internos inició un proceso administrativo en contra de dos oficiales de la Policía Municipal que le llamaron la atención a una pareja de mujeres que se besaban en el Centro Comercial la Plaza Universidad.



El Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martínez Romo, informó que se inició una investigación de oficio, luego de que las mujeres denunciaron en las redes sociales una presunta represión de la autoridad por su condición de homosexualidad.

Los policías reprendieron a las mujeres a petición de personas que estaban en el lugar que se sintieron incómodas porque las mujeres se besaban en la boca enfrente de niños, de acuerdo al dicho de los elementos implicados.



Explicó que el asunto no es un tema de género, sino que comensales que estaban en el sitio que requirieron a los policías al considerar que la pareja incurría en falta a la moral.



"Los elementos tienen su propia versión; con base a la petición de algunos comensales que estaban en el lugar sobre la conducta que no era muy propia de estas personas; una oficial se acercó sólo a apercibirlas y de ahí derivó que no se respetaba el tema del género".

El titular de la SSP precisó que la oficial no presenció los hechos para poder ejecutar el arresto, sólo actuó por el señalamiento de comensales que están en el sitio, mientras otro policía permaneció como respaldo de su compañera.

"No era el tema del género, aclaro, era meramente decirles que la conducta que estaban teniendo no era la propia para algunas de las personas que estaban ahí, y como Seguridad Pública nosotros nos acercamos hacia ellas sólo a conminarlas a dejar de hacer ese tema en ese espacio".

Luego de que algunos comensales señalaron faltas a la moral, la policía sólo invitó a la pareja a que su conducta fuera más moderada ante el resto de las personas que habían solicitado la presencia de la policía, dijo.

El mando de la SSP invitó a las personas a formalizar la queja, aunque la investigación sobre el suceso se desarrolla en forma oficiosa. Asimismo comentó que las puertas de su oficina están abiertas para recibirlas.