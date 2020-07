"Inútil, buscar responsables por pandemia"

Buscar culpables por la epidemia de Covid-19 en México es poco útil, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; además pidió a la sociedad mantener una actitud de corresponsabilidad ante el virus.



"Las sociedades tienden a buscar culpables y esto es poco productivo. ¿Quién es culpable de esto? Nadie en particular. No tiene sentido pensar que hay una persona, dos, o siete. No [las] hay", expresó.



El funcionario declaró lo anterior luego de que el pasado viernes señalara a los estados como responsables de algunos rebrotes por las medidas de desconfinamiento e inconsistencias en la información que reportan al semáforo epidemiológico, lo que generó reclamos de algunas autoridades estatales.



Sin embargo, el funcionario aprovechó para llamar a la sociedad a mantener la "unidad" y no ver a las autoridades federales y locales como los únicos responsables del manejo de la epidemia, puesto que existe una corresponsabilidad entre todos los mexicanos.

No es útil, indicó López-, caer en un reduccionismo de buscar a un culpable o de generar confrontación, y dijo que debe reconocerse la labor que han realizado todas las autoridades del país, entre ellas la de los estados.



"No vea a su gobierno estatal o municipal como responsable único de lo que a usted le ocurre, [se trata de] que cada uno tome cartas en el asunto, porque esto va para un tiempo largo, largo en México.



"Si nos concentramos en culpar a otro, perdemos de vista que podemos ser nosotros. El llamado es a que todos hagan conciencia de que la epidemia sigue", expuso.

Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud enfatizó que el virus SARS-CoV-2 permanecerá en el mundo por lo menos dos o tres años, por lo que le pidió a la población que implemente las medidas de higiene necesarias, que mitiguen los contagios, y reiteró el llamado a la unidad nacional.



En cuanto al panorama nacional, dio a conocer que México llegó a los 295 mil 268 casos positivos de Covid-19 -6 mil 94 más que el día anterior-, así como 34 mil 730 defunciones, un incremento de 539 con respecto a la fecha anterior.



Con estas cifras, México superó la cifra de homicidios dolosos ocurridos en 2019, reconocido como el año más violento del país y en el cual se registraron 34 mil 608 asesinatos, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dijo que hay 36 mil 603 defunciones estimadas y 332 mil 929 casos confirmados estimados, mientras que la epidemia activa se conforma por 30 mil 682 pacientes.

El número de mexicanos que se han recuperado del nuevo coronavirus es 180 mil 852, de los cerca de 300 mil casos positivos.



Asimismo, precisó que en todo el país existen 30 mil 107 camas generales para atender Covid-19; 16 mil 533 están disponibles y 13 mil 574 ocupadas, por lo que la ocupación a nivel nacional es de 45%.

Detalló que hay un total de 9 mil 828 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 6 mil 61 están disponibles y 3 mil 767 ocupadas.



En este sentido, el subsecretario señaló que desde febrero inició la reconversión hospitalaria de las 32 entidades federativas para poder hacer frente a la epidemia; sin embargo, uno de los factores limitantes ha sido el déficit de personal médico que padece el país.



"Hay carencia de personal de salud en México; 240 mil médicos, enfermeras le faltan [al país], por eso emprendimos acciones y aprovechamos para echar a andar un proceso de reclutamiento y entrenamiento para personal de salud. Hasta ahora llevamos cerca de 150 mil contrataciones", aseveró.