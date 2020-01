Inicia audiencia contra presunto violador de Mati

Presunto responsable de violar sexualmente y provocar la muerte por golpes de Mati, una perra de ocho meses de edad.

NEZAHUALCÓYOTL, Méx., enero 11.- Esta mañana de sábado se lleva a cabo la audiencia inicial contra Martín, presunto responsable de violar sexualmente y provocar la muerte por golpes de Mati, una perra de ocho meses de edad.

Afuera de los juzgados de control de Nezahualcóyotl activistas en defensa de animales y feministas exigen al juez que les permita ingresar a la sala para presenciar la audiencia, pues Carmen Zamora, una de las representantes de la Colectiva Feminista, señaló que les impidieron el acceso a los juzgados.



Reiteró que exigen a los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, elevar las penas por maltrato animal que actualmente alcanzan dos años de prisión, pues "sabemos que la masacre que hizo este sujeto con la bebé no tiene perdón".



"El zoofilista que está aquí dentro no sólo es un peligro para los cachorros sino los niños y niñas, recordemos que Mati fue destrozada por dentro, sus órganos vitales fueron destrozados", reclamó.



Designan abogado defensor para presunto violador

En la audiencia se hizo un receso, pues el imputado, quien fue ingresado al Centro Penitenciario de Neza Bordo ayer viernes por la mañana por autoridades de la Fiscalía de Justicia mexiquense, no contaba con un abogado defensor.



Fe hasta las 08:30, cuando inició la audiencia en la sala seis del juzgado de control, el juez volvió a leer sus derechos a este hombre de 53 años de edad, pues al inicio de la audiencia dijo que aunque se los dijeron en el Ministerio Público, no los entendió.

Pero pese a los detalles que le brindó el juez, el imputado insistió en que no comprende lo que le dicen, pues si bien habla español, no logra entender con claridad los términos.



Antes de las 09:00 de la mañana le fue asignada una abogada defensora y fue declarado un receso para que conozca la carpeta de investigación sobre el delito de maltrato animal del que está acusado Martín.



El fin de semana, el propietario de la perrita de nombre Mati, descubrió a este hombre, quien era velador de un lavado de autos, abusando sexualmente de la mascota de ocho meses de edad. Los dueños del lugar solicitaron apoyo a efectivos de la Dirección de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, quienes lo detuvieron y trasladaron al Ministerio Público.