Inhumano, negar entrada de crucero por sospecha de coronavirus: AMLO

Señaló que su gobierno no puede negarle la entrada o el atraco al crucero Meraviglia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, señaló que su gobierno no puede negarle la entrada o el atraco al crucero Meraviglia, de la naviera Mediterranean Shipping Company (MSC), a Cozumel, Quintana Roo, por una cuestión de humanidad, ante la sospecha de que posibles casos de coronavirus.

El crucero, dijo, será sometido a los protocolos sanitarios con el objeto de descartar cualquier caso de coronavirus.

"Se está permitiendo que atraque, que pueda haber un desembarco, dimos la instrucción que se haga una inspección y se les permita arribar". "No podemos actuar con discriminación, se van a cumplir con las normas sanitarias, no podemos cerrar nuestros puertos o aeropuertos, no podemos rechazar a quienes vienen a México.

"Nosotros por qué no vamos a atender, es una asunto de humanismo, es lamentable que haya actitudes de rechazo", dijo en su conferencia de prensa.

AMLO señaló que "se tiene información de que no hay ninguna persona afectada (por coronavirus), es que en estos casos hay una actitud de rechazo general, nosotros no podemos hacer esto".

Incluso, el Presidente recordó cuando, por cuestiones humanitarias, su gobierno otorgó asilo político a Evo Morales, a quien se trasladó de Bolivia a México hace unos meses.