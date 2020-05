INFO realiza la jornada por la transparencia en la alcaldía La Magdalena Contreras

Elsa Bibiana Peralta Hernández ofreció la plática sobre Protección de Datos Personales, en la que participaron personas servidoras públicas de esa demarcación

El Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO), Julio César Bonilla Gutiérrez, dijo que la pandemia por Covid-19 es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales que permiten acceder a otros derechos fundamentales como la salud, la educación y la vida.

En un mensaje de bienvenida a la Jornada por la Transparencia en la Alcaldía La Magdalena Contreras, que se realizó de manera virtual, comentó que hoy las circunstancias imponen nuevas reglas como el trabajo a distancia y "echar mano de las herramientas que tenemos en el mundo digital para seguir trabajando, para seguir generando institucionalidad y cercanía con la gente en la tutela de estos dos derechos".

Bonilla Gutiérrez hizo un reconocimiento a las autoridades de la Alcaldía por materializar, de manera digital, esta Jornada que permitirá socializar información en materia de protección de datos y de acceso a la información pública en un contexto tan complicado como es el de la contingencia internacional por el coronavirus.

Por eso –dijo–, estas jornadas son fundamentales porque nos permiten un contacto permanente con los Sujetos Obligados para que el tema de la transparencia siga siendo un tema de debate, de análisis, de cumplimiento central de las obligaciones y responsabilidad de nuestro Estado democrático.

Arístides Rodrigo Guerrero García, Comisionado Ciudadano y coordinador del área de Vinculación con la sociedad, comentó que durante la Jornada Virtual por la Transparencia en la Alcaldía La Magdalena Contreras se transmitirán videos e infografías, información que resulte útil para la Ciudad de México.

"El INFO no para labores y continua, vía remota, sus trabajaos para llegar a todas las Alcaldías y a toda la población de la Ciudad de México, y en este caso toca socializar los temas de Protección de Datos Personales y de Archivos."

Al dar la palabra a la Comisionada Ciudadana del INFO, Elsa Bibiana Peralta Hernández, quien ofreció una plática sobre Protección de Datos Personales, Guerrero García afirmó que en medio de la pandemia por Covid-19, es fundamental cuidar la información que se comparte, tanto en el ámbito público como en el privado, principalmente la relacionada con la salud, pues queda albergada en las distintas plataformas.

En su intervención, la Comisionada Ciudadana Elsa Bibiana Peralta Hernández comentó que en el actual contexto el tema de la protección de datos personales es de gran relevancia, ya que, a causa del aislamiento social ocasionado por la contingencia sanitaria, paradójicamente las personas han quedado más expuestas que nunca, toda vez que el internet y las comunicaciones a través de la tecnología han permitido mantener el contacto con el mundo exterior.

"Tecnológicamente estamos mayormente expuestos a que nuestra información esté divagando en el ciberespacio y se intercambia entre los desarrolladores de tecnología, por lo que el tema de protección de datos personales es relevante".

Señaló que, desde el Instituto, la protección de los datos personales se analiza desde dos vertientes: la primera, si se es afectado por el Covid-19, la información que se proporciona debe ser resguardada y protegida por las autoridades que la soliciten. Y la segunda, los datos que se difunden a través de todos los portales de internet, aplicaciones y redes que se utilizan, que sin darnos cuenta pueden ser utilizados con fines distintos.

Peralta Hernández añadió que con el uso de aplicaciones que ofrecen distintos servicios, nuestra información está siendo procesada de una manera que tampoco tiene precedente: "Nunca como ahora habíamos generado tanta información personal sobre nuestros gustos, preferencias, necesidades; desafortunadamente, esa información se usa sin nuestro consentimiento y se van creando perfiles respecto de las preferencias".

No obstante, enfatizó que, pese al actual estado de emergencia, el gobierno y todas las empresas deben ponderar el adecuado ejercicio de los derechos, pues la pandemia no debe ser pretexto para no resguardar los datos personales. Exhortó a los servidores públicos y a la población en general a visitar el micrositio sobre Protección de Datos Personales y Transparencia Proactiva Covid-19 en el portal del INFO.

Durante este día de actividades de la Jornada virtual por la Transparencia en la Alcaldía La Magdalena Contreras, también se impartió una plática sobre la Ley General de Archivos por la Comisionada del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Coordinadora de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Areli Yamilet Navarrete Naranjo.

Al respecto, el Comisionado Ciudadano Arístides Rodrigo Guerrero García aseguró que el tema de archivos ha resultado todo un reto y es un tema que ha sido poco explorado; "en México avanzó la transparencia, pero se dejó un área de oportunidad respecto a los archivos".

Agradeció por la labor "titánica" que está realizando la Comisionada Navarrete Naranjo al recorrer todo el país difundiendo los contenidos de la Ley General de Archivos y, principalmente, la armonización de ésta. Es el momento de "entrarle duro" a la profesionalización en materia de archivos.

Guerrero García señaló la importancia de que los servidores públicos se apropien y adueñen de los conceptos en materia archivística para conocer el lenguaje "y tenerlos como parte de nuestro uso cotidiano".

La ciudadanía también debe saber qué derechos se protegen alrededor de los archivos, entre ellos el del famoso derecho a la verdad y a la memoria histórica, subrayó.

Recordó que la ruta de esta legislación se dio en etapas, y explicó que primero se publicó la Ley General de Archivos en 2018, misma que entró en vigor en 2019, para luego de un año pasar a la armonización de cada una de las entidades Federativas.

La Comisionada Areli Navarrete Naranjo expresó que muchos Sujetos Obligados no han logrado integrar o consolidar sus sistemas institucionales de archivos, debido a varios factores, entre ellos: la falta de presupuesto, el desconocimiento de la legislación en la materia, carencia de estructura de personal y de capacitación, o bien el que no se han homologado todavía las normas locales a la Ley General de Archivos.

Al participar en la segunda mesa de la Jornada Virtual por la Transparencia, destacó que, al día de hoy, sólo tres entidades tienen homologadas sus normas locales a la Ley General de Archivos: Durango, Zacatecas y Jalisco, lo que les permite contar ya con su sistema estatal de archivos. Detalló que, en el caso de la Ciudad de México, está pendiente la publicación de este marco legal.

Refirió que hay casos en los cuales algunas entidades aprobaron su legislación local en materia de archivos, pero como no se adecuaron al ámbito estatal tienen, erróneamente, atribuciones de un sistema nacional.

En su plática virtual, la Comisionada Navarrete detalló a los participantes que en un inmueble que albergue el área de archivos deben estar únicamente documentos relacionados con las atribuciones que tiene el Sujeto Obligado, y no todo tipo de materiales que ni tienen relación con su función. "Un archivo no es una bodega donde se acumulan papeles", sino un área donde se salvaguardan documentos propios de las tareas de la institución.

Puntualizó que en el caso de los documentos que tengan que darse de baja así se debe hacer, pero siguiendo los procedimientos que marca la ley.

Navarrete Naranjo remarcó que una de las confusiones que impera en esta materia es que los responsables de archivos creen que es un supervisor quien los vigilará, pero esa función la tiene asignada por ley el titular del órgano Interno de Control, quien lleva a cabo auditorías archivísticas.

Por último, llamó a los responsables de los archivos a empaparse de la ley y, sobre todo, saber adaptarse a los cambios tecnológicos en este ámbito.

La Jornada virtual por la Transparencia en la Alcaldía La Magdalena Contreras continuará este viernes 22 de mayo y se podrá seguir a través de los canales institucionales del INFO.