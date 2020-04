Inflación llega a 2.08% en la primera mitad de abril

La disminución en el precio de las gasolinas y las tarifas eléctricas contribuyó a que el nivel general de los precios reportara una contracción en la primera mitad de abril, con lo que la inflación anual se ubicó en el nivel más bajo en 51 meses, de acuerdo con los datos más recientes dados a conocer por el Instituto Nacionaml de estadística y Geografía (Inegi).

En la primera quincena del cuarto mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una reducción de 0.72% respecto a la quincena inmediata anterior, así como una inflación anual de 2.08%, la tasa más baja desde la primera quincena de diciembre de 2015, cuando llegó a 2.0%.

Entre los bienes y servicios cuyos precios a la baja contribuyeron más a contener la inflación, se encuentran: las gasolinas de bajo y alto octanaje con una disminución en la primera mitad de abril de -10.36% y -9.73%, respectivamente; electricidad, -12.24%; tomate verde, -28.04%; jitomate, -21.88%; transporte aéreo, -6.89%; calabacita, -9.63%; servicios turísticos en paquete, -3.30%, y pepino, -14.2%.

Por el contrario, los genéricos cuya alza de precios incidió más a la inflación, fueron: huevo, con un incremento quincenal de 9.33%; cerveza, 1.85%; azúcar, 5.8%; vivienda propia, 0.18%; frijol, 3.88%; arroz, 8.50%; automóviles, 0.75%; refrescos envasados, 0.64%; chile serrano, 10.62%: y naranja, 8.62%.

Las entidades que reportaron una mayor contracción en el nivel general de precios durante la primera quincena de abril, fueron: Nuevo León con una baja de -2.1%; Campeche, -1.92%; Coahuila, -1.77%; Yucatán, -1.43%; y Baja California Sur, -1.35%.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, se incrementó 0.2% quincenal y 3.4% anual; al mismo tiempo que el índice de precios no subyacente retrocedió 3.56% quincenal y -1.93% anual.

Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías aumentaron 0.40% quincenal, mientras que los de los servicios bajaron 0.02%.

Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios disminuyeron 0.78% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno fueron menores en -5.78% quincenal, como resultado del descenso en el precio de las gasolinas y de los ajustes a las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18 ciudades del país.

Dadas las medidas extraordinarias adoptadas por el Inegi ante el estado de emergencia sanitaria originada por el covid-19, a partir del presente mes de abril y mientras dure esta emergencia sanitaria, el Instituto informó que la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor seguirá utilizando medios electrónicos como el Internet, correo electrónico, teléfono y otras tecnologías de la información para obtener sus cotizaciones. Los resultados se continuarán dando a conocer de acuerdo con el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional establecido por el Instituto.

