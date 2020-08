Indesol alerta a la población por presunto intento de fraude

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) organismo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar, informa que no cobra por sus servicios, no utiliza gestores, no otorga apoyos económicos y mucho menos solicita aval ni dinero en efectivo a cambio de apoyos federales.

Los servicios de Indesol se llevan a cabo en sus oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México y hacia el interior del país, a través de correos electrónicos que pueden consultar en el sitio web www.gob.mx/indesol y redes sociales institucionales.

Lo anterior derivado de la nota publicada el 25 de agosto de 2020 en el diario Por Esto de Yucatán "Intentan estafar a personas de Ciudad del Carmen con supuesto apoyo federal", en la que se señala que se estaba solicitando dinero a cambio de créditos en una supuesta oficina de ´Indesol´.

Ante tal situación este Instituto aclara que no cuenta con oficinas de representación en ningún estado ni municipio del país.

El Indesol recuerda a la población que quien pide dinero a cambio de beneficios o para ingresar a los programas del Gobierno de México está cometiendo un delito, por lo que llama a denunciar este tipo de casos ante las autoridades locales.