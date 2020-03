Increpa Frida Guerrera a periodista por acusarla de estar financiada

CIUDAD DE MÉXICO.- Al término de la conferencia de matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, los comunicadores Frida Guerrera y Marco Antonio Olvera discutieron luego de que el periodista del portal "Bajo Palabra" acusó a la activista y a políticos de estar financiados por George Soros.



Incluso, Olvera pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, investigar a dichas personas.

"Yo no estoy apoyando el paro", le dijo Frida Guerrera a Olvera, quien la señaló de acusar el paro de mujeres, convocado para el 9 de marzo.

"O sea, crees que yo voy a ponerme al nivel de un sujeto macho como tú. No te atrevas, siquiera, nunca en tu vida, a mencionar mi nombre antes de limpiarte la boca", le esperó Frida Guerrera.

"Y no tengo porque escucharte. Vine a contestar tu pregunta, mi respuesta es esa".

Tras ello, Olvera dijo que él pidió una investigación a una autoridad, pero la activista le dijo que ella no es una funcionaria ni autoridad.



-Los señalamientos en La Mañanera

Previo a la discusión que ambos comunicadores sostuvieron, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, y ante el Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le enoja que se le cuestione sobre esto, debido a que es un experto en el tema de género.



En conferencia de prensa en Palacio y ante la intervención de la activista y periodista Frida Guerrera quien denunció amenazas y acoso por parte de diversos sectores por su apoyo a la causa de mujeres, el titular del Ejecutivo federal señaló que en su gira por Zacatecas, el domingo 8 de marzo, Olga Sánchez Cordero tomará la palabra, además que se entregará un informe sobre las acciones que ha hecho para evitar la violencia contra este sector.



"No me enoja que se le cuestione sobre el tema de género, soy tolerante, no tengo ningún tipo de problemas de conciencia, he estado en la vanguardia en todos los temas de justicia y de la defensa de los derechos humanos, pero desde hace 40 años, no existía todavía la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y yo ya estaba defendiendo causas justas de violencia contra hombres y mujeres. No tengo porque sentirme agredido ante ningún cuestionamiento".



"Estoy empapado (con el tema de género) soy, no voy a usar la palabra porque me choca, pero soy experto porque tengo comunicación con la gente, siempre ando a ras de tierra y recojo los sentimientos de mujeres y de todo el pueblo, tengo una comunicación permanente, tengo esa dicha enorme de recoger los sentimientos del pueblo y vamos el 8 de marzo a tener un acto para conmemorar el Día de la Mujer, ya hasta tengo cuidado, que no lo vayan a tomar bien, pero vamos a tener un acto en Fresnillo, Zacatecas el domingo es parte de una gira que tengo".

La defensora de derechos humanos @Fridaguerrera enfrentó al supuesto periodista Marco Olvera quien la acusó de estar financiada sin una sola prueba. pic.twitter.com/bxSCRG0mZz — Irving (@IrvingPineda) March 4, 2020

"Voy a estar en San Luis Potosí, en Zacatecas y el domingo en Fresnillo va hablar la secretaria de Gobernación, donde por cierto, va hablar la coordinadora del gobierno federal en Fresnillo, Zacatecas que es mujer".Ante la denuncia que hizo Frida Guerrera de amenazas de diversos grupos tras su intervención hace unas semanas en Palacio Nacional, y ante el señalamiento de Marco Olvera, quien se presenta como periodista del portal "Bajo Palabra", esta mañana de miércoles quien preguntó a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) si habría algún modo de revisar los movimientos de dinero de la activista y demás políticos y personajes que han llamado a sumarse al paro nacional por presuntamente recibir fondos extranjeros para esta causa, el presidente exclamó:

JAJAJAJAJAJAJAJA me encanta como son "bien valientes" para hablar y afirmar sin pruebas pero cuando los confrontan se hacen chiquitos, se arrugan y no sostienen lo que dicen.

Que perro oso con Marco Olvera pic.twitter.com/9TVhu0pkbx — Gloria Lara (@GlodeJo07) March 4, 2020

Frida Guerrera señaló que en las participaciones que ha participado y convocado, "no hemos hecho ninguna pinta ni se ha roto ningún vidrio, nadie me paga o me financia, no soy priista o panista, llevo 12 años contando historias, haciendo reportajes. No soy funcionaria, soy una comunicadora pasante de sicología para que vean como vivo", dijo.