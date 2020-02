"Incendio en albergue canino de Tlalmanalco fue provocado"

El siniestro más reciente ocurrió este fin de semana

TLALMANALCO, Mex.- Un incendio ocurrido en el albergue canino Manada San, en Tlalmanalco Estado de México, habría sido provocado, según detallaron los bomberos a los encargados del sitio.



Priscila San, fundadora de la asociación civil Manada San, mencionó que el incendio, que se registró la medianoche del viernes, es el quinto que se presenta en las instalaciones, donde se protegen a los canes que rescatan de las calles, curan y alimentan para después darlos en adopción.



El siniestro más reciente ocurrió este fin de semana, el cual se extendió rápidamente porque se prendió en un área de pastizales que está crecida y por el viento que había en la región. Ninguno de los 320 perros y dos puercos que se encontraban en el terreno resultaron heridos, pero se espantaron por las llamas que se podían apreciar a varios metros a la redonda.



Uno de los vecinos llamó a los bomberos y en alrededor de 40 minutos pudieron sofocar el fuego. Materiales que estaban en el lugar que serían utilizados para remodelar el albergue fueron consumidos por las llamas.



Priscila San contó que personal de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente (Propaem) acudió a las instalaciones para supervisar lo que había ocurrido, pero como no hubo animales lesionados no inició un procedimiento por maltrato.



Los representantes de la asociación civil interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que se investiguen las causas del siniestro, que de acuerdo a los bomberos que lo controlaron, no habría sido originado por un cortocircuito.

"Me comentaban por ahí si había sido un incidente de nosotros, algún descuido de algún corto circuito, pero allá atrás (donde inició el incendio) no hay absolutamente nada, no hay luz, no hay drenaje, no hay agua, no hay nada", explicó.



Los encargados del albergue instalarán un circuito cerrado de seguridad y levantarán la barda perimetral del predio para evitar que se metan a las instalaciones.



"Este es el quinto atentado en cuanto a un tipo de incendio dentro del refugio y ya hemos tenido otros incidentes con gente que se ha brincado al terreno y gente que ha ido en grupo, hemos detectado hasta grupos de cinco personas que se han querido meter, se cuelgan a la barda. Es un tipo de acoso porque ven cuántos perros hay y aun así se quieren meter", denunció.



Priscila San consideró que las personas que se han metido al albergue piensan que hay materiales de construcción o maquinaria y pretenden hurtarla, o la otra teoría que plantea es que es una especie de amedrentarlos para que se vayan de ahí pues a muchas personas no les gustan los perros.